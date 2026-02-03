Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos

Crecida de caudales en los ríos Eria, Órbigo, Castrón y Tera

La nieve vuelve y obliga a la limpieza de las carreteras ZA-101, 102 y 106 en Porto, Pías, Barjacoba y Lubián, por donde ahora hay que circular con cadenas

GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste

GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste

GALERÍA | El río Frío se desborda en Valer y Riofrío de Aliste / Chany Sebastián

Tania Sutil

Tania Sutil

Seis estaciones de aforo de la provincia de Zamora se encuentran en alerta este martes, 3 de febrero, por la crecida de los ríos. Una de ellas, la de Manganeses de la Polvorosa, se encuentra en nivel naranja. La situación hidrológica en la provincia de Zamora se complica a medida que avanzan las lluvias.

A primera hora de la mañana, los seis medidores de la Red de Control registran niveles de alerta por la subida de caudales en los ríos Eria, Órbigo, Castrón y Tera. De ellas, cinco se encuentran en nivel amarillo, lo que indica un riesgo moderado pero creciente, mientras que la citada estación de Manganeses de la Polvorosa ha alcanzado el segundo nivel más algo -naranja-, que advierte de posibles desbordamientos y afecciones a zonas próximas.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en áreas cercanas a cauces y pasos inundables, y evitar desplazamientos innecesarios por caminos o carreteras susceptibles de anegarse. El seguimiento de los ríos continuará durante las próximas horas ante la previsión de nuevas precipitaciones que podrían agravar la situación.

El río Duero

En el caso concreto del Duero a su paso por Zamora, el río rebasó este lunes a media tarde los 515 metros cúbicos por segundo de caudal y a las 20.30 horas llegaba ya a los 520: la tendencia ascendente se mantiene. La situación ha provocado la inundación de paseos ribereños con una ampliación del área invadida por el cauce.

La crecida del Duero en imágenes

La crecida del Duero en imágenes

Zamora. Crecida del Río Duero por Zamora / Alba Prieto / LZA

La magnitud del caudal se aprecia especialmente en paseos ya precintados por la Policía Municipal, como los que pasan bajo los puentes de Piedra y de Hierro en la margen derecha, o en la zona de esparcimiento de los Pelambres, donde el agua llega a bancos, papeleras o farolas.

¿Cómo funcionan las estaciones de aforo?

Una estación de aforo es una instalación situada junto a un río cuya función es medir en tiempo real cómo va cambiando su caudal y su nivel de agua. Miden el nivel del río a través de un sensor que registra cuántos centímetros o metros ha subido o bajado el agua. Además, calcula el caudal, es decir, cuánta agua pasa por ese punto cada segundo. También detecta cuándo hay crecidas y riesgos de desbordamiento a través de sus propios umbrales establecidos en color amarillo, naranja y rojo.

Suelen colocarse en puentes, presas, márgenes del río o tramos estratégicos para controlar el comportamiento del cauce.

Más nieve

La nieve vuelve a hacerse presente con la necesidad del trabajo de operarios desde primera hora en la limpieza de las carreteras ZA-101, 102 y 106 en Porto, Pías, Barjacoba y Lubián, por donde ahora hay que circular con cadenas.

Nieve en Zamora este martes.

Nieve en Zamora este martes. / Cedida

