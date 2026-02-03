Abierto el plazo para participar en el XII Concurso de Microrrelatos de la Feria del Libro de Zamora 2026

La duodécima edición del Concurso de Microrrelatos Feria del Libro 2026 ya está en marcha. El certamen ha abierto el plazo de inscripciones que se prolongará hasta el día 13 de marzo.

El concurso está convocado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, en colaboración con la Asociación de Librerías de Zamora (Azal), la Biblioteca Pública Municipal y la Biblioteca Pública del Estado.

La convocatoria se divide en tres categorías según la edad de los participantes: para menores de 8 a 12 años, jóvenes de 13 a 17 años y adultos a partir de 18 años. Años cumplidos al 31 de diciembre 2025.

Las obras presentadas son de temática libre, debiendo estar escritas en lengua española y con el principal requisito de que aparezca la palabra "biblioteca" en el cuerpo del relato, no basta con que aparezca en el título.

"Hemos elegido como hilo conductor la palabra biblioteca, ya que este año dedicamos la feria a Rufi Velazquez, directora de las Bibliotecas Municipales de Zamora", detallan los organizadores.

Bases del certamen

La extensión de cada microrrelato será de 200 palabras como máximo y 150 como mínimo, título aparte, no aceptándose obras manuscritas.

Los trabajos presentados que no cumplan estas bases, serán descalificados por el jurado. Además, se descartarán aquellos relatos que atenten contra la dignidad de terceros o que contengan comentarios ofensivos o groseros. Se tendrá en cuenta la calidad literaria.

Todas las obras deben ser originales e inéditas y no haber sido premiados en ningún otro certamen. La responsabilidad ante un potencial plagio le corresponderá exclusivamente al autor de cada relato.

Los autores de los microrrelatos premiados y seleccionados ceden a los organizadores todos los derechos de publicación de los mismos.

Presentación

Con el fin de garantizar la confidencialidad y anonimato de las obras, la presentación de originales se realizará en el domicilio de la Biblioteca Pública del Estado de Zamora (Plaza de Claudio Moyano s/n) en horario de 09.00 a 21.00 horas o en la Biblioteca Pública Municipal (Avd. Galicia n.º 10 Edificio 3; C/ Juan Sebastián Elcano n.º 10) de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

A la hora de presentar la obra, se deberá incluir la misma en un sobre cerrado de tamaño cuartilla, al que llamaremos sobre principal en cuyo exterior debe figurar XII Concurso de Microrrelatos Feria del Libro 2026, la categoría a la que se presenta (Niños, Jóvenes o Adultos) y el lema o seudónimo.

Dentro de ese sobre además del microrrelato deberá adjuntarse un sobre pequeño en el que se incluirán los datos personales del autor (nombre, edad, dirección y teléfono de contacto), así como la autorización de los padres o tutores para los menores de edad.

No se admitirán envíos por correo electrónico, pero sí por correo postal tradicional.

Jurado

Los organizadores designarán un jurado, compuesto por libreros y bibliotecarios, que seleccionará los 30 mejores relatos, 10 de cada categoría y designará al primer premio en cada categoría. El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer en la clausura de la Feria del Libro de Zamora de 2026.

Los 10 microrrelatos seleccionados de cada una de las 3 categorías, 30 en total, se publicarán en un libro que se presentará en la clausura de la Feria del Libro de Zamora 2026, entregando ejemplares a cada uno de los seleccionados, y donde cada uno de los premiados leerá su relato ante el público asistente.

Los tres premios, uno para cada categoría, recibirán 200 euros para gastar en las librerías de Zamora participantes en la feria y un lote de libros. Los seleccionados recibirán también un obsequio. Todos los premios son asumidos directamente por la Asociación Zamorana de Librerías.