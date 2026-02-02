Zamora activa avisos amarillos por nevadas, lluvias y deshielos este lunes

La provincia de Zamora comenzará la semana bajo la influencia de varios avisos amarillos decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este lunes, 2 de febrero. Las previsiones apuntan a una jornada de marcada inestabilidad, con lluvias, nevadas en zonas de montaña y riesgo asociado a deshielos, especialmente en áreas elevadas.

El aviso por nevadas afecta de forma directa a la comarca de Sanabria, donde se esperan precipitaciones en forma de nieve a lo largo del día. La cota de nieve se situará inicialmente entre los 1.800 y 2.000 metros, aunque irá descendiendo progresivamente durante la tarde hasta colocarse entre los 1.400 y 1.000 metros, lo que podría dejar acumulaciones en los puntos más altos de la provincia.

Además, Zamora se encuentra bajo aviso amarillo por lluvias, que podrían ser persistentes en distintos puntos del territorio provincial. Estas precipitaciones, unidas al ascenso puntual de temperaturas en horas centrales del día, han motivado también la activación del aviso por deshielos, con especial atención a zonas de montaña y áreas donde se haya acumulado nieve en jornadas previas.

La jornada estará acompañada de fuertes rachas de viento, que, aunque no cuentan con aviso específico en Zamora, sí contribuirán a incrementar la sensación de frío y a complicar la situación meteorológica, especialmente en espacios abiertos y carreteras de alta cota.

Desde los servicios meteorológicos se advierte, además, de la posible formación de bancos de niebla en zonas de montaña, lo que puede reducir notablemente la visibilidad y dificultar la circulación. Ante este escenario, se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, mantenerse informados de la evolución del tiempo y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, especialmente en Sanabria y otras áreas montañosas de la provincia.