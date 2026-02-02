Zamora activa avisos amarillos por nevadas, lluvias y deshielos este lunes
La AEMET alerta de un inicio de semana marcado por la inestabilidad, con nieve en Sanabria, precipitaciones generalizadas y descenso de la cota a lo largo de la tarde
La provincia de Zamora comenzará la semana bajo la influencia de varios avisos amarillos decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este lunes, 2 de febrero. Las previsiones apuntan a una jornada de marcada inestabilidad, con lluvias, nevadas en zonas de montaña y riesgo asociado a deshielos, especialmente en áreas elevadas.
El aviso por nevadas afecta de forma directa a la comarca de Sanabria, donde se esperan precipitaciones en forma de nieve a lo largo del día. La cota de nieve se situará inicialmente entre los 1.800 y 2.000 metros, aunque irá descendiendo progresivamente durante la tarde hasta colocarse entre los 1.400 y 1.000 metros, lo que podría dejar acumulaciones en los puntos más altos de la provincia.
Además, Zamora se encuentra bajo aviso amarillo por lluvias, que podrían ser persistentes en distintos puntos del territorio provincial. Estas precipitaciones, unidas al ascenso puntual de temperaturas en horas centrales del día, han motivado también la activación del aviso por deshielos, con especial atención a zonas de montaña y áreas donde se haya acumulado nieve en jornadas previas.
La jornada estará acompañada de fuertes rachas de viento, que, aunque no cuentan con aviso específico en Zamora, sí contribuirán a incrementar la sensación de frío y a complicar la situación meteorológica, especialmente en espacios abiertos y carreteras de alta cota.
Desde los servicios meteorológicos se advierte, además, de la posible formación de bancos de niebla en zonas de montaña, lo que puede reducir notablemente la visibilidad y dificultar la circulación. Ante este escenario, se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, mantenerse informados de la evolución del tiempo y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, especialmente en Sanabria y otras áreas montañosas de la provincia.
- La provincia de Zamora registra dos terremotos durante la tarde del miércoles
- El restaurante de Zamora con una estrella Michelin que busca trabajadores
- ¿Guarra qué?': Los cinco pueblos de Zamora señalados por tener el nombre más raro de España
- El mapa de la Zamora rural con los nombres de pueblos más extraños
- La oferta de bares de Zamora se amplía con la reapertura del clásico 'Bar Dativo
- Buscan a los dueños de esta pequeña perrita, aparecida en el centro de Zamora
- El luminoso piso en Zamora con garaje y terraza que será tuyo por 140.000 euros
- Las obras de humanización de Zamora capital incendian las redes con un nuevo problema