El Z!Live abre la inscripción de bandas nuevas para participar en el Z!PRO, que concluye el 28 de febrero

El Z! Live Rock Fest 2026 pondrá en marcha la actividad paralela conocida como Z!Pro Showcases un día antes del pistoletazo de salida del evento de heavy metal por puntero del país que tiene lugar en Zamora, y lo hace 10 de junio con música en directo de bandas emergentes patrocinado por el Ayuntamiento de Zamora y por la Diputación Provincial, una cita que se ha ganado a las personas que acuden al festival zamorano, tanto a las que residen en la provincia como a las que llegan de todos los puntos del territorio nacional. La organización ha abierto una convocatoria dirigida a bandas que estén empezando y que quieran formar parte de esta jornada previa, para lo que podrán inscribirse hasta el 28 de febrero en la página web del Z!Live, en la sección Z!PRO.

La organización del Z!Live anuncia la fecha de esa actividad importante que "permite dinamizar la vida cultural de la ciudad y empezar a respirar el ambiente metalero que transforma Zamora cada mes de junio" con un público fiel que aumenta de año en año, así como apoyar el relevo generacional dentro del heavy metal.

Cartel anunciador del Showcases programado para el 10 de junio. / Cedida

Este proyecto, que "agrupa iniciativas culturales y musicales vinculadas al Z! Live, apuesta por el desarrollo profesional y la difusión de la escena heavy metal", con lo que se pretende acercar la música de esas nuevas bandas al público local y al resto de asistentes al Z!Live que llegan desde otros puntos del país. El Pub Numancia acogerá varias actuaciones en directo, lo que lo convertirá en punto de encuentro para asistentes al festival que acuden con anterioridad al inicio del mismo.

"Los showcases forman parte de una programación paralela que amplía la oferta cultural del Z! Live y alarga su impacto más allá de los días principales del festival", declara la organización para subrayar que la iniciativa "genera un efecto positivo directo en la ciudad a nivel cultural y turístico". La celebración de esta jornada refuerza la apuesta de las instituciones local y provincial "por una programación cultural que atrae visitantes, dinamiza espacios locales y consolida a Zamora como un referente musical a nivel nacional".