Yanela Clavo, pregonera de la Semana Santa de Zamora en Madrid

La periodista radiofónica Yanela Clavo será la pregonera de la Semana Santa de Zamora en la 74ª edición del acto en la capital según han confirmado desde la Casa de Zamora en Madrid.

La comunicadora es uno de los perfiles más reconocibles de Radio Marca y ha sido nombrada recientemente directora adjunta de la cadena en la que ha creado y consolidado, entre otros, el espacio "Cuidate", un referente en la radio deportiva para hablar de salud, bienestar y equilibrio.

Además, la zamorana ya glosó la Pasión de Zamora en 2016 en el pregón que impulsa la Casa de Zamora en Vigo.

Día y hora del pregón

El acto se celebrará el domingo 22 de marzo, a las 12.00 horas, en el Auditorio Mutua Madrileña, el mismo espacio que albergó el octubre pasado la gala solidaria “Madrid Abraza” en apoyo a los territorios zamoranos afectados por los incendios.

Durante el evento, además, se entregarán los galardones "Banzo de Oro 2026", premios que reconocen a personas e instituciones por su contribución a la difusión y preservación de la Semana Santa.

Invitación

La Casa de Zamora en Madrid "invita a todos los zamoranos, residentes en Madrid o no, a los directivos de las Cofradías y Hermandades de Zamora, a los medios de comunicación y al público en general a acompañarles en este evento que marca uno de los hitos más relevantes en el inicio de las celebraciones de la Semana Santa".