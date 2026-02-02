Turismo de Zamora pisa el acelerador para tener todos los proyectos en junio, excepto el ascensor de San Cipriano, y no perder fondos europeos

Los plazos para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que ejecuta el Ayuntamiento de Zamora con fondos europeos se han ampliado seis meses más, hasta mediados de junio, y eso permite al Consistorio tener algo más de margen para no perder esa financiación europea, pese al retraso que llevan algunos de los proyectos incluidos en esa planificación.

Pese a todo, Turismo intenta pisar el acelerador para que a mediados de este año, cuando concluya el plazo, tener todas las actuaciones concluidas o al menos certificada la parte de las obras financiada con ese dinero procedente de fondos Next Generation. En el repaso que ha hecho del plan este lunes, a preguntas de los periodistas, el concejal de Turismo de Zamora, Christoph Strieder, ha señalado que, salvo el ascensor panorámico de San Cipriano, que se ha sacado de esa planificación y se acometerá posteriormente con fondos propios, "existe la posibilidad de acabar todos los proyectos".

Para ello, también pueden influir aspectos como las circunstancias meteorológicas, ya que hay proyectos como la instalación de los ingenios hidráulicos de las aceñas de Olivares o los pantalanes y las compuertas que dependen del nivel del río.

Otros proyectos, como el del centro etnogastronómico de las aceñas de Cabañales, tienen menos dificultad de ejecución porque se trata de adquirir el mobiliario y los elementos necesarios.

Presentación de las acciones formativas del plan de turismo. / Víctor Garrido

Además, el ascensor de la Catedral es otro de los proyectos en los que los plazos están ajustados, aunque se espera que la parte de ejecución que corresponde a la subvención europea, que es de unos 350.000 euros, pueda estar a tiempo.

Strieder ha admitido que en algunos casos los plazos dependen de los procesos administrativos y habrá algunos en los que llegarán "por los pelos". Del dinero global de subvención europea ha admitido que habrá alguna cantidad que habrá que devolver por las bajas sobre el precio de licitación, que hacen que quede un dinero sobrante que luego hay que acoplar destinándolo a proyectos nuevos y es más complicado ejecutarlo todo, según ha comentado.

Recreación del acceso a las cubiertas de la catedral desde el ascensor que se está construyendo. / Cedida

El concejal de Turismo ha presentado una nueva iniciativa que se llevará a cabo a lo largo de este mes y de marzo den el marco del plan. Se trata de cuatro cursos de formación para el sector: en eficacia, competitividad y sostenibilidad; desarrollo de productos de turismo experiencial y acompañamiento en el aprendizaje de gestión; formación del sector hostelero sobre innovación, competitividad, producto local o comunicación; y formación de empresas de turismo sobre claves, técnicas y filosofía para una venta eficaz.

Para uno de los cursos, que son gratuitos, los interesados pueden apuntarse en la web zamorasostenible.com y para los otros tres a través de la plataforma de Laborus, que ofrecerá una formación tanto presencial como virtual, sobre sabores que enamoran, el arte de vender Zamora y destinos inolvidables.