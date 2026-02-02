Tosferina, neumococo y viruela del mono, enfermedades que registran casos en Zamora pese a existir vacuna: causas y medidas de prevención

La tosferina es una enfermedad que se creía erradicada en países desarrollados. De hecho, en España era residual el número de casos de esa infección respiratoria de origen bacteriano y altamente contagiosa hasta que en la primavera el año 2023 comenzó un repunte de casos que continuó en 2024.

Ello pese a que en España la inmunización contra la también denominada pertusis o tos convulsa forma parte del calendario vacunal desde hace la década de los años sesenta del siglo pasado.

Ese brote, ya erradicado, dejó en el conjunto del país hasta que en el verano del año siguiente comenzó a remitir más de 26.000 casos, 660 hospitalizaciones y cinco personas fallecidas, según datos del Instituto de Salud Carlos III. De los muertos, tres eran bebés de entre uno y tres meses cuyas madres no se habían vacunado durante la gestación o, en un caso, lo había hecho tarde, cinco días antes del parto.

La provincia de Zamora tampoco se libró de ese brote y pasó de no tener casos de tosferina en los años previos a registrar tres enfermos en 2023 y 17 al año siguiente, según los datos de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León. No fue la única enfermedad de declaración obligatoria para la que existe vacuna de la que se anotaron casos en Zamora.

Viruela del mono

También existe, por ejemplo, la vacuna contra el neumococo, y sin embargo en el año 2024 se registraron en la provincia también 17 casos de "Streptococcus pneumoniae" o neumococo. De hecho, la tasa de casos de esa enfermedad en Zamroa se sitúo dos puntos por encima de la media de Castilla y León, con 10,23 diagnósticos por cada 100.000 habitantes. También fue ligeramente mayor la de diagnosticados con enfermedad invasiva Estreptococo grupo A, de la que hubo tres enfermos, el mismo número de "Haemophilus influenzae", una bacteria que puede causar infecciones respiratorias y para la que la mejor prevención es la vacunación. De hecho, en España, según datos del Ministerio de Sanidad, la tasa de vacunación supera el 95%.

Otra de las enfermedades de declaración obligatoria, y con vacuna, es la viruela. En concreto, de la variante conocida como viruela del mono se registraron dos casos en Zamora en 2024, mientras que en el resto de provincias de Castilla y León se anotaron otros tres.

La inmunización, primordial para la prevención de enfermedades

El jefe de servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital de Valladolid, José Javier Castrodeza, ha explicado que la vacunación es «un elemento primordial en la prevención de enfermedades» y, frente a las falsas creencias, ha subrayado que las vacunas son «eficaces y efectivas», además de seguras.

Por ello, expone que la estrategia de vacunación debe ser constante y no hay que bajar la guardia. Para ello, apela a la implicación colectiva, desde la administraciones sanitarias, a los facultativos y otros agentes con responsabilidad en materia de salud.

El doctor Castrodeza, con otros integrantes de un equipo de investigación vacunal. / Rubén Cacho - Ical (Archivo)

Igualmente, apela a la responsabilidad de las familias y cuidadores de los niños para hacer el esfuerzo de cumplir todo el calendario vacunal, ya que en Castilla y León existe un buen circuito de vacunación.

Especial importancia hay que poner en la segunda dosis de las vacunas, ya que en algunas, como en el de la del sarampión, se consigue en España un porcentaje por encima del 95% en la primera dosis, pero en la segunda, que se pone a los tres años, no se llega a ese índice de población vacunada que alcanza la inmunidad de grupo. De ahí, que desde la Atención Primaria también sea importante insistir en el cumplimiento del calendario vacunal.

Antivacunas, desapego y movilidad

La vuelta de enfermedades que se consideraban erradicadas en España gracias a las vacunas, y que en el caso del sarampión ha hecho que el país haya dejado ser considerado por la OMS nación libre de ese virus, se debe a la confluencia de varios factores, según expone el experto en Medicina Preventiva, José Javier Castrodeza.

Por una parte, existe «cierto desapego» por el pensamiento de que las cosas están muy bien y superadas, pero eso es una falacia y una creencia equivocada, porque cuando empieza a bajar el porcentaje de población inmunizada, que en el sarampión debería estar por encima del 95%, se producen rebrotes.

Por otra parte, influye igualmente la circulación de personas que existe a nivel mundial, ya que en no todos los países tienen acceso o cultura de vacunación y el que haya personas sin inmunización hace que haya una mayor transmisibilidad. Igualmente, la existencia de movimientos de «gente antivacunas», aunque en España sean aún pocos, constituye un riesgo para la reaparición de enfermedades. Al respecto, Castrodeza recuerda que las vacunas ha sido «el mayor avance de la humanidad a la hora de prevenir enfermedades» que en algunos casos pueden ser incluso mortales.