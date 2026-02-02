La terraza del Ramos Carrión se podrá alquilar por 726 euros al día

La terraza del Teatro Ramos Carrión podrá alquilarse por 600 euros al día para usos externos, precio al que habrá que sumar el IVA. Esta es una de las principales novedades del nuevo contrato de gestión del espacio cultural, que abre la puerta a la explotación de zonas hasta ahora sin un uso regulado y añade una nueva vía de ingresos vinculada al complejo teatral para la entidad concesionaria.

El pliego de prescripciones técnicas establece que la empresa adjudicataria podrá alquilar la terraza a terceros para la celebración de eventos o actividades compatibles con la naturaleza cultural del edificio. El uso estará condicionado en todo momento al visto bueno de la Diputación Provincial de Zamora y al cumplimiento de la normativa vigente, así como de las limitaciones técnicas y de seguridad del espacio.

Tarifa según espacios

La tarifa máxima fijada en el documento para este alquiler asciende a 600 euros por jornada, sin impuestos incluidos. Una cantidad que se incorpora como referencia económica dentro del nuevo modelo de gestión del teatro, al igual que para el resto de espacios como son el auditorio, que se puede reservar por 900 euros; la zona de exposiciones, que cuesta 360 euros; las salas polivalentes, que oscilan entre los 180 euros la más pequeña hasta los 450 euros la de mayores dimensiones; y la zona de cafetería, por un coste de 360 euros.

Fachada del Teatro Ramos Carrión. / Cedida

Tarifas máximas diarias sin IVA por las que la entidad concesionaria tiene la facultad de alquilar a terceros los espacios escénicos para la celebración de exposiciones, convenciones, conferencias y espectáculos. Cesión que, no obstante, se debe realizar siempre respetando los precios y condiciones establecidas por la institución provincial que dirige Javier Faúndez.

Un informe detallado

Más allá de esta novedad, el contrato define de forma detallada cómo funcionará el Teatro Ramos Carrión en los próximos años. Entre las condiciones está la de que el adjudicatario deberá garantizar un mínimo de 45 días de programación anual en la sala principal, con una oferta orientada a consolidar el teatro como espacio escénico de referencia en la provincia.

El pliego concreta la tipología de espectáculos que deberán formar parte de la programación, debiendo incluir, como mínimo, durante el año natural, en la sala principal dos espectáculos de danza, tres audiciones musicales, cinco teatrales, uno de teatro lírico y tres infantiles, que deberán ser de las recomendadas por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

Toni Nadal, sobre el escenario del Teatro Ramos Carrión. / Jose Luis Fernández

Asimismo, la oferta de espectáculos se deberá estructurar a partir de temporadas con obras de alto nivel y calidad (nacional y/o internacional), combinadas con espectáculos provenientes del circuito regional de teatros y/o locales.

Apuesta por la cultura de la provincia

Otro de los elementos destacados del contrato es la obligación de reservar parte de la programación a la cultura de la provincia. Al menos el 10% de los espectáculos anuales deberá estar vinculado a ciclos culturales y actividades propias de Zamora, en colaboración con asociaciones culturales, grupos de folklore, compañías de teatro y bandas de música del territorio.

Aunque la gestión artística recaerá en la empresa adjudicataria, la Diputación Provincial mantendrá un control directo sobre la planificación. La programación deberá presentarse con carácter trimestral y con al menos un mes de antelación para su aprobación, lo que permitirá coordinarla con los usos institucionales del espacio. En este sentido, el contrato garantiza a la Diputación un mínimo de 60 días al año en el auditorio principal.

Doña Urraca toma la plaza de la Catedral / Cedida

Estas jornadas se destinarán a galas institucionales, congresos, ferias, exposiciones y actividades culturales, formativas o sociales organizadas directamente por la institución provincial o en colaboración con otras entidades. Además, la Diputación podrá bloquear fechas con hasta seis meses de antelación y también hacer uso de días sin programación previa, siempre que lo comunique con al menos quince días de antelación.

Precios máximos para entradas

El nuevo contrato de gestión y explotación del Teatro Ramos Carrión fija precios máximos para las entradas a los espectáculos, según la tipología del mismo, aunque no establece diferenciación en función de la ubicación de las localidades. La Diputación de Zamora, propietaria del centro cultural, establece a la nueva entidad concesionaria unas cantidades topes a las que habría que añadirles el IVA.

En concreto, los espectáculos locales no podrán tener un precio final superior a los 14,32 euros, los de ámbito regional no costarán más de 11,45 euros y los nacionales valdrán 38,18 euros máximo sin impuestos.

Exposición en el Teatro Ramos Carrión. / José Luis Fernández

Respecto a los shows dirigidos al público infantil, cada localidad no superará los 17,18 euros más IVA, mientras que los que estén a cargo de compañías internacionales serán los más caros con un precio máximo en taquilla de 42 euros más impuestos.

Sin recargos adicionales

Precio final de venta al público que no podrá ser superior a estas tarifas, fijando un techo común según la categoría del espectáculo. Además, en ningún caso podrán aplicarse gastos de gestión a las entradas adquiridas en la taquilla física del Teatro Ramos Carrión, por lo que el precio de venta al público en taquilla deberá coincidir exactamente con el precio final de la entrada, sin recargos adicionales.

Por otro lado, aunque la Diputación no obliga a aplicar descuentos ni tarifas reducidas para colectivos específicos, sí sugiere realizar una estrategia de captación del público objetivo y de colectivos con promociones, paquetes y ofertas especiales para determinados colectivos o sectores sociodemográficos específicos.