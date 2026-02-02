¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda

Las viviendas industrializadas, un tipo de casas que se fabrican en una nave y se dejan listas para montar donde sea preciso, es la fórmula por las que e están apostando la Diputación de Zamora y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) para construir viviendas en el medio rural, aquejado de lugares donde las personas que llegan a trabajar puedan vivir.

Se trata de construcciones económicas y rápidas de montar, ventajas que, sin embargo, contrastan con cierta desconfianza sobre si tendrán la calidad suficiente al tratarse de modelos prefabricados.

Por ello, para que los alcaldes conozcan de primera mano cómo son esas viviendas, la Diputación ha organizado visitas a las factorías donde se construyen los inmuebles, que son de dos modelos diferentes. Se ha celebrado ya una a Villamuriel del Cerrato, en Palencia, y se está preparando otra a Langa de Duero, en Soria.

Prototipo de vivienda industrializada. / Cedida

En Zamora se prevén construir de momento 134 viviendas en 20 localidades: cuatro en Benegiles, diez en Castrogonzalo, dos en Castroverde de Campos, 14 en Coreses, cinco en El Perdigón, doce en Fermoselle, dos en Brandilanes , cinco en Fuentes de Ropel, una en La Hiniesta, siete en Manganeses de la Polvorosa, seis en Montamarta, doce en Moraleja del Vino, 14 en Morales del Vino, 14 en Puebla de Sanabria, ocho en San Cristóbal de Entreviñas, dos en Santibáñez de Vidriales, seis en Torres del Carrizal, dos en Venialbo, tres en Villalazán y cinco en Villalpando.

Así serán las casas

Las viviendas, que tienen apariencia de chalets, tendrán 90 metros cuadrados útiles repartidos en dos plantas. En la baja, a pie de calle, se ubicará la cocina, el salón, un baño y una habitación; mientras que en la primera planta estarán las otras dos habitaciones y un baño más. También contarán con un espacio techado al lado de la puerta de entrada que servirá como garaje cubierto.

Prototipo de vivienda industrializada. / Cedida

Las viviendas están preparadas para consumir la menor energía posible y cuentan con un sistema de climatización basado en un equipo individual de aerotermia. Estas casas industrializadas también incorporarán todas las tomas de agua, saneamiento, electricidad, iluminación y calefacción necesarias para poder residir.

Los nuevos hogares con los que se busca ofrecer nuevas alternativas habitacionales en el medio rural se entregarán con persianas motorizadas y suelos radiantes, entre otras características, y en cuanto a los baños, el principal tendrá sanitario, mueble de lavabo, espejo y plato de ducha con mampara de cristal; mientras que en el baño secundario se colocará lavabo, espejo y plato de ducha.

Costes

Somacyl calcula un coste de construcción y transporte por vivienda de 95.566 euros, a los que habría que sumar unos 13.875 del montaje. Van sobre una base de hormigón que debe estar hecha para que puedan instalarse los módulos, por lo que el coste final estimado puede rondar los 145.000 euros, que se quedan en unos 120.000 para los beneficiarios que tengan derecho a ayudas, según los cálculos iniciales.

Prototipo de vivienda industrializada. / Cedida

Somacyl ha encargado ya 230 viviendas de dos modelos diferentes con una inversión total de 32,5 millones de euros. Estas nuevas casas se irán ubicando en las localidades con necesidad de este tipo de residencias.

«Mediante esta actuación se garantiza la utilización eficiente y finalista del suelo público, facilitando el acceso a una vivienda digna a colectivos prioritarios y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de política social y de ordenación territorial establecidos por la normativa vigente», explica Somacyl. La actuación responde a un plan conjunto con la Diputación.