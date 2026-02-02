Semana del Medioambiente el IES Universidad Laboral: un enfoque integral para la sostenibilidad y el patrimonio

El IES Universidad Laboral de Zamora ha celebrado su Semana del Medioambiente, una propuesta educativa que este año ha llevado por lema “Patrimonio que inspira, mundo que respira”. A través de un completo programa de actividades, el centro ha querido poner en relación el cuidado del entorno con la conservación del patrimonio natural, cultural y urbano, fomentando en el alumnado una conciencia ecológica activa y crítica.

Durante estos días se han desarrollado proyectos de investigación medioambiental en los que el alumnado ha estudiado la humedad y la temperatura en diferentes zonas interiores y exteriores del centro, analizando cómo influyen las condiciones ambientales en estos espacios.

Estudio de algunos árboles del entorno. / Cedida

Asimismo, se han puesto en marcha dos huertos experimentales escolares, donde se ha realizado la siembra con el objetivo de observar a lo largo del curso cómo distintos tipos de riego afectan al crecimiento y desarrollo de las plantas, integrando así el aprendizaje científico con la experiencia directa.

Prácticas de laboratorio

En el ámbito de las ciencias, se llevaron a cabo prácticas de laboratorio centradas en el patrimonio zamorano desde una perspectiva ambiental. El alumnado investigó cómo los árboles ayudan a fijar el suelo, cómo se produce la oxidación de los elementos metálicos presentes en monumentos, de qué manera la contaminación afecta a los materiales arquitectónicos, cómo los fertilizantes modifican el pH del suelo y cómo la temperatura influye en la salinidad del agua y en la vida acuática.

Estas experiencias permitieron comprender que la conservación del patrimonio también depende del equilibrio ambiental.

Reciclaje y compostaje

La sostenibilidad estuvo presente de forma práctica con un concurso de reciclaje, un taller de compostaje y la elaboración de infografías sobre problemas ambientales y su repercusión en el entorno local, fomentando la reflexión sobre hábitos cotidianos y su impacto real.

Integración de todas las materias

El programa incluyó también propuestas desde el ámbito artístico y humanístico.

Destacó un taller de expresión vocal, en el que se trabajaron melodías tradicionales de Japón, Zamora y Serbia vinculadas a la naturaleza y a las emociones que esta despierta, reforzando la idea de que el entorno también forma parte de la identidad cultural.

En el área lingüística, el alumnado creó carteles con gestos ecológicos en francés y eslóganes en inglés para promover la preservación del medioambiente y del patrimonio zamorano.

Las letras y la reflexión crítica tuvieron su espacio con un taller de escritura creativa inspirado en un fragmento de "Walden", de Henry David Thoreau, así como con la redacción de textos argumentativos en defensa del medioambiente, actividades que conectaron la literatura y el pensamiento con los retos ecológicos actuales.

Aprender divirtiéndose

La dimensión social y lúdica también estuvo muy presente mediante juegos medioambientales organizados en la biblioteca durante los recreos, favoreciendo el aprendizaje a través del juego, y con la actividad “Zamora, cuna de científicos”, que puso en valor figuras científicas vinculadas al territorio y su aportación al conocimiento.

Juegos en la biblioteca. / Cedida

El instituto se convirtió en un aula abierta gracias a un itinerario patrimonial y urbanístico, donde se relacionaron medioambiente, arquitectura y geometría, ayudando al alumnado a mirar su centro histórico con una perspectiva más consciente y respetuosa.

Actividad física en el medio natural

Desde el Departamento de Educación Física se organizó además una actividad física en el medio natural, subrayando la importancia del contacto directo con el entorno para el bienestar personal. A estas acciones se sumaron tareas de mejora real del espacio escolar, como la revisión y poda de árboles y el acondicionamiento de la zona renaturalizada del aparcamiento, que contribuyen a hacer del centro un lugar más sostenible y agradable.

Una de las actividades físicas realizada. / Cedida

"La alta participación del alumnado y la implicación de distintos departamentos didácticos han convertido esta Semana del Medioambiente en una experiencia enriquecedora, que une conocimiento, responsabilidad y compromiso con el entorno", destaca el profesorada.

Desde el centro se considera fundamental seguir impulsando este tipo de iniciativas que educan en valores de respeto, cuidado del patrimonio y sostenibilidad.