El PSOE de Zamora denuncia en la Junta Electoral el uso partidista del PP del encuentro de águedas

Los socialistas señalan que la participación de los candidatos Alfonso Fernández Mañueco y Leticia García en la concentración de Águedas se produce en en pleno periodo preelectoral

El PSOE denuncia la presencia de cargos populares en Bermillo de Sayago

El PSOE denuncia la presencia de cargos populares en Bermillo de Sayago / José Luis Fernández / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

El PSOE de Zamora ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral por el uso partidista de un acto organizado por la Diputación de Zamora y por la presencia en el mismo de candidatos del Partido Popular en pleno periodo preelectoral.

La denuncia hace referencia al acto celebrado en Bermillo de Sayago con motivo de la concentración de Águedas, en el que participaron los candidatos populares Alfonso Fernández Mañueco y Leticia García, además de Isabel Blanco. Todo ello, además, fue difundido y promocionado a través de las redes sociales oficiales de la Diputación de Zamora, vulnerando el principio de neutralidad institucional.

Desde el PSOE de Zamora consideran especialmente grave que una institución pública como la Diputación utilice sus canales oficiales para dar visibilidad y protagonismo a responsables y candidatos del Partido Popular, en un periodo en el que la ley exige una absoluta separación entre acción institucional y propaganda electoral.

Los socialistas lamentan, además, que un acto que debería haber servido para ensalzar la figura de la mujer rural y el papel de las Águedas, acabara convertido en un acto de carácter partidista. “Basta con observar la fotografía difundida desde el balcón del Ayuntamiento de Bermillo de Sayago, con una llamativa mayoría de hombres del Partido Popular y relegando a un segundo plano a las verdaderas protagonistas de la jornada”, señalan.

El PSOE de Zamora también se pregunta por qué el señor Mañueco no acudió a esta celebración en años anteriores y sí lo hace ahora, coincidiendo con un claro contexto preelectoral, lo que refuerza la sospecha de utilización política de un acto institucional y tradicional.

“El respeto a la legalidad electoral y a la neutralidad de las instituciones es una obligación, no una opción”, subraya el PSOE de Zamora en un comunicado, en él, que confía en que la Junta Electoral actúe para evitar que los recursos públicos se utilicen con fines partidistas.

