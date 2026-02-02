PSOE y PP se enzarzan por las Águedas

La controversia política ha estallado en la provincia de Zamora después de que el PSOE presentara una denuncia ante la Junta Electoral Provincial por la participación de destacados cargos y candidatos del Partido Popular en el tradicional Encuentro Provincial de Águedas, celebrado el pasado fin de semana en Bermillo de Sayago, a poco más de un mes de las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Según los socialistas, la asistencia al acto del presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, junto a la consejera y candidata por Zamora, Leticia García, y otros dirigentes populares, constituyó un “uso partidista” de un evento institucional y tradicional. El PSOE argumenta que la difusión y promoción del encuentro a través de canales oficiales de la Diputación de Zamora vulnera el principio de neutralidad institucional exigido durante el periodo preelectoral.

En su denuncia, el PSOE también ha criticado que un acto que debería haber sido exclusivamente para poner en valor la figura de la mujer rural y el papel de las Águedas quedara relegado por la presencia de numerosos dirigentes políticos, con imágenes difundidas desde el balcón del Ayuntamiento en las que, según los socialistas, destaca la presencia de hombres vinculados al PP en detrimento de las protagonistas de la jornada.

Los socialistas han subrayado que la participación de Mañueco en este evento, algo que no había ocurrido en ediciones anteriores, coincide con el contexto preelectoral, reforzando a su juicio la sospecha de que se trató de un acto con fines de campaña encubiertos bajo una actividad tradicional.

Por su parte, desde el Partido Popular han salido al paso de la denuncia defendiendo la legitimidad de la presencia de sus cargos en el encuentro, afirmando que actos de carácter social y cultural como el de las Águedas forman parte de la vida comunitaria de los municipios y que la participación de representantes políticos no debe entenderse automáticamente como propaganda electoral. El PP sostiene que la asistencia de sus cargos respondió al interés en respaldar las tradiciones locales y dar visibilidad a la provincia en un acontecimiento relevante para muchos pueblos de Zamora

La pugna entre ambos partidos, que se ha intensificado en los últimos días, se produce en un contexto marcado por la proximidad de los comicios autonómicos, donde la neutralidad de las instituciones y el uso de actos públicos en campañas electorales se han convertido en temas recurrentes de debate entre las formaciones políticas.

El Partido Socialista ha pedido ahora que la Junta Electoral evalúe la denuncia y actúe para garantizar una separación clara entre actos institucionales y propaganda electoral, mientras que el PP insiste en que su participación en eventos culturales no contraviene las normas vigentes y no debe ser objeto de sanción.