El PP responde a la denuncia del PSOE y defiende la presencia de cargos de la Junta en el encuentro de águedas: "No hubo declaraciones políticas"

La denuncia que el PSOE ha presentado ante la Junta Electoral de Zamora por supuesto uso partidista por parte del PP del Encuentro Provincial de Águedas celebrado el pasado sábado en Bermillo de Sayago ya ha tenido respuesta de los populares.

La contestación ha llegado a través de la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, que como cabeza de lista por Zamora en las elecciones del 15M fue una de las denunciadas por los socialistas.

Leticia García ha defendido la presencia de ella y otros cargos del Gobierno autonómico, entre ellos el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, porque acudieron al acto "como autoridades invitadas" y no hubo "ninguna declaración de carácter político, ni ninguna manifestación que pusiera en valor logros algunos del Gobierno autonómico, ni tampoco que se criticase a otras formaciones políticas o al Gobierno de España".

La consejera de Industria, Comercio y Empleo ha recordado que ella ha acudido ya otros años a la celebración del Encuentro Provincial de Águedas, en 2025 también en su condición de consejera en la celebración que se desarrolló en Muelas del Pan o en 2024 en Benavente, cuando era delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora y también recibió a las águedas.

Es algo que , a su juicio, "forma parte de las funciones propias que tiene un Gobierno, también la representación institucional" y por ello el pasado sábado se llegó a cabo igualmente es "acompañamiento a las águedas y a los pueblos que allí acudieron".

Leticia García ha subrayado que fue un acto "exclusivamente de carácter institucional" y no hubo "manifestaciones", ha comentado la consejera, a preguntas de los periodistas, en Moraleja del Vino, donde este lunes ha asistido a la fiesta de las Candelas.