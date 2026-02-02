Ausencias destacadas y renovación en las candidaturas del PP a las Cortes

El Comité Electoral Provincial del Partido Popular de Zamora ha aprobado este lunes la candidatura por la provincia a las Cortes de Castilla y León de cara a las Elecciones Autonómicas que se celebrarán el próximo 15 de marzo.

Como ya se sabía, la lista estará encabezada por Leticia García Sánchez. Estará acompañada por José Luis Barrigón Vega (número 2), María Isabel Blanco Llamas (3), Juan del Canto Sevillano (4), Ana Isabel Castaño Villarroel (5), Santiago Moral Matellán (6) y Ainhoa Arangurén Eloy (7).

Quienes no están en la lista son Alberto Castro y Óscar Reguera, procuradores autonómicos en la presente legislatura. Como suplentes figuran Juan Carlos Bueno Martín, Esther Sánchez Oliveros y Juan Manuel Pedrón Alfonso.

Además, las listas de otras provincias también han dejado ausencias significativas porque en ellas no aparecen cuatro de los que hasta ahora eran consejeros de la Junta de Castilla y León: Juan Carlos Suárez-Quiñones, María González Corral, Luis Miguel González Gago o Gonzalo Santonja. Así mismo, 15 de los actuales procuradores se han quedado fuera de los puestos de salida, es decir, casi la mitad de los miembros del Grupo Popular, formado por 31 representantes.

En un comunicado, el PP de Castilla y León informó de la composición de las propuestas, que señaló combinan “experiencia y renovación”, con el objetivo de llevar al candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la victoria en las urnas. De hecho, la formación indicó que dos tercios de las candidaturas populares son nuevas en estos comicios autonómicos.

Por ello, el Partido Popular ha querido destacar los perfiles de las candidaturas, entre las que figuran jóvenes menores de 35 años, currículums con experiencia en gestión y "amplio conocimiento" de la Comunidad, así como un "importante" número de mujeres. Una apuesta "firme" por el futuro de estas listas integradas por personas que “conocen mejor que nadie la realidad de Castilla y León”.

¿Quiénes son los candidatos de Zamora?

La candidatura del PP por la provincia de Zamora presenta una renovación del 70%, combinando perfiles con amplia experiencia institucional y profesional con nuevas incorporaciones, y cuenta con una media de edad de 45 años, lo que refleja "una apuesta clara por el equilibrio entre trayectoria, preparación y renovación".

1. Leticia García Sánchez

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública y en la política autonómica.

Fue funcionaria de carrera de la Diputación Provincial de Zamora hasta 2009, donde ejerció como jefa del Servicio de Asistencia a Municipios y Urbanismo.

Desde ese año pertenece al Cuerpo Superior de la Junta de Castilla y León, desempeñando responsabilidades como jefa del Servicio de Industria de Zamora.

Ha sido procuradora en las Cortes de Castilla y León en la X Legislatura, portavoz de la Comisión de Presidencia, portavoz adjunta del Grupo Popular desde 2021 y portavoz de la Comisión de Economía y Hacienda. Entre diciembre de 2022 y julio de 2024 ejerció como delegada territorial de la Junta en Zamora, y desde julio de 2024 es consejera de Industria, Comercio y Empleo. Actualmente, es también portavoz del Partido Popular de Zamora.

2. José Luis Barrigón Vega

Empresario con una sólida trayectoria en el ámbito industrial y de la construcción sostenible. Ingeniero Técnico Industrial, cuenta con certificación especializada en la construcción de viviendas bajo el estándar Passivhaus, referente europeo en eficiencia energética.

A lo largo de su carrera ha impulsado proyectos ligados a la innovación, la mejora de procesos y el ahorro energético. Con 52 años, aporta experiencia, conocimiento técnico y una visión práctica orientada a un modelo de desarrollo moderno, equilibrado y comprometido con el futuro.

3. Isabel Blanco Llamas

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria. Funcionaria de la Diputación Provincial de Zamora desde 1999, es una de las figuras con mayor experiencia en el Gobierno autonómico.

Es consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades desde julio de 2019 y vicepresidenta de la Junta de Castilla y León desde 2022, con una destacada labor en políticas sociales y de atención a las personas.

4. Juan del Canto Sevillano

Técnico Superior en Administración y Finanzas, con experiencia en gestión pública.

Es alcalde de Villalazán desde 2019 y diputado provincial desde 2023, responsable del Área de Juventud y Deportes en la Institución Provincial, destacando por su compromiso con el municipalismo, la defensa de los ayuntamientos y el desarrollo del medio rural zamorano.

5. Ana Isabel Castaño Villarroel

Enfermera desde 1987, con una amplia trayectoria en distintos servicios sanitarios. Desde 2006 desarrolla su labor en el ámbito de la Psiquiatría y la Salud Mental en el Complejo Asistencial de Zamora.

Ha sido coordinadora de la UFAC (Atención Comunitaria) desde 2012, impulsando el modelo de atención comunitaria en salud mental, y desde 2023 es jefa de la Unidad de Enfermería de Psiquiatría y Salud Mental.

Es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toro y firme defensora de una sanidad pública cercana, humana y centrada en las personas.

6. Santiago Moral Matellán

Diplomado en Ciencias Empresariales y graduado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Salamanca.

Ha trabajado como oficial de notaría en Alcañices, Puebla de Sanabria y Bermillo de Sayago. Vinculado a Nuevas Generaciones del Partido Popular desde los 17 años, ha ocupado responsabilidades orgánicas a nivel provincial y autonómico.

Fue teniente de alcalde de Rabanales durante cuatro años y es alcalde del municipio desde 2019, revalidando la alcaldía en 2023.

7. Ainhoa Aranguren Eloy

Administrativa, de 49 años.

Es alcaldesa de Villarrín de Campos desde 2023 y presidenta del Consejo de Alcaldes de Zamora, destacando por su defensa del municipalismo y su compromiso con el impulso de los servicios públicos y el desarrollo del medio rural.