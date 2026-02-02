Nuevo episodio de vandalismo a vehículos en Zamora: "Qué manía de hacer daño a los coches"

Una zamorana publicaba en las últimas horas en redes sociales una imagen donde mostraba con indignación el robo de las letras que indican el modelo de su vehículo: "Si cuando la gente está haciendo daño se quedaran con las manos pegadas, qué bien andaríamos todos", comienza el texto donde denuncia este nuevo episodio de vandalismo en Zamora.

"Me han quitado las letras del coche anoche, que no va a ningún sitio. Qué manía con hacer daño a los coches. Espero que al que haya sido le sirva para algo", ha lamentado esta usuaria de Facebook. Antaño, había quienes coleccionaban insignias de vehículos arrancándolas con nocturnidad, pero sustraer las letras del modelo de un coche no es algo habitual.

Imagen del vehículo afectado en Zamora. / Cedida

Decenas de usuarios han respondido a la publicación en solidaridad con la afectada, transmitiéndole posibles explicaciones y consejos sobre qué hacer: "Normalmente eso lo quitan para ponérselo a sus coches porque lo han perdido. A mí me pasó con la carcasa de un retrovisor", ha escrito una mujer.

"Déjalo sin ellas y limpia bien para que no te quede marca. Al igual que te las han quitado para ponerlas en otro coche, hay mucha gente que las elimina porque así queda más limpio", ha detallado otro usuario de esta red social. "Madre mía, qué gentuza", ha expresado con rabia otra miembro.

"Hubo una época en la que tener un GTI, GSI o TDI en rojo era quitárselas nada más salir del concesionario porque si lo dejabas aparcado de noche en la calle te las quitaban. Yo, desde entonces, se las quito a todos mis coches", ha contado otro usuario, como consuelo para que esta zamorana no se lamente por la pérdida.