De excursión a la universidad: La Politécnica se abre a los futuros ingenieros zamoranos

Un primer contacto con la ingeniería que puede que haya despertado vocaciones. Eso se verá en un futuro próximo, cuando los alumnos de 5º y 6º del colegio Nuestra Señora de la Paz de Villaralbo decidan qué quieren estudiar en la universidad.

De momento, pueden presumir de que, a su edad, ya han pisado la facultad, gracias a la visita que realizaron a la Escuela Politécnica Superior de Zamora, donde descubrieron aulas, laboratorios y proyectos.

Visita a uno de los laboratorios. / Cedida

El objetivo de esta iniciativa es acercar a alumnado de Primaria el trabajo que se desarrolla en ámbitos como la ingeniería, la tecnología y la innovación.

Una aventura para futuros ingenieros

Tras recibir a estos pequeños visitantes, se distribuyeron en tres grupos, para hacerles entrega de un pasaporte de futuro ingeniero y futura ingeniería.

Un profesor les explica a los niños las últimas tecnologías. / Cedida

Ese iba a ser el hilo conductor de una jornada en la que todos fueron rotando por diferentes espacios para participar en prácticas de laboratorio de materiales de construcción, realizar una cata de diferentes tipos de alimentos o disfrutar de un espacio de proyectos interactivos. En todos ellos conocieron de forma práctica distintos conceptos científicos y tecnológicos.

Una de las visitas que más les impactó fue descubrir el coche de Fórmula 1 realizado por estudiantes de la Politécnica, que participa en la competición Fórmula Student.

También disfrutaron del FabLab, donde descubrieron las últimas tecnologías con las que se trabaja en la universidad.

Para finalizar esta visita, las subdirectoras de la Politécnica explicaron a los estudiantes los distintos grados técnicos en los que se podrán formar en el Campus Viriato.

Interés y curiosidad

Desde la organización de esta actividad, se destacó "el interés, la curiosidad y el buen comportamiento" de todos los participantes.

Foto de los participantes tras la actividad. / Cedida

La coordinadora de la actividad, Ana Belén González, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas "para fomentar vocaciones científicas y tecnológicas desde Primaria, estrechando, además, la relación entre el ámbito educativo y las instituciones que desarrollan proyectos de investigación, innovación y desarrollo".

En la visita, participaron investigadoras e investigadores de diferentes grupos que ahora mismo están en marcha en la Politécnica, quienes hicieron ver a los alumnos de Villaralbo que la ingeniería está muy presente en su día a día.