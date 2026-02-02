El Duero continúa batiendo récord de caudal en Zamora del actual año hidrológico

El río Duero a su paso por Zamora ha rebasado este lunes por la tarde los 515 metros cúbicos por segundo de caudal y la tendencia ascendente se mantiene.

Eso ha hecho la inundación de paseos ribereños continúe y se amplíe el área invadida por el cauce.

La magnitud del caudal se aprecia especialmente en paseos ya precintados por la Policía Municipal, como los que pasan bajo los puentes de Piedra y de Hierro en la margen derecha, o en la zona de esparcimiento de los Pelambres, donde el agua llega a bancos, papeleras o farolas.

Evolución del caudal del río Duero a su paso por Zamora en los últimos siete días. / Cedida

La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Zamora recomiendan extremar la precaución por la crecida de los ríos de la provincia.