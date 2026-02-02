Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El río Duero bate su propio récordDesbordamiento del río FríoEnfermedades que registran casos en Zamora a pesar de la existencia de vacunasLa terraza del Ramos Carrión se podrá alquilarSan Pedro 2026 (Zamora)
instagramlinkedin

Crecida del río

El Duero continúa batiendo récord de caudal en Zamora del actual año hidrológico

El río supera los 515 metros cúbicos por segundo este lunes por la tarde, con tendencia ascendente

La crecida del Duero en imágenes

La crecida del Duero en imágenes

Ver galería

Zamora. Crecida del Río Duero por Zamora / Alba Prieto / LZA

Alberto Ferreras

El río Duero a su paso por Zamora ha rebasado este lunes por la tarde los 515 metros cúbicos por segundo de caudal y la tendencia ascendente se mantiene.

Eso ha hecho la inundación de paseos ribereños continúe y se amplíe el área invadida por el cauce.

La magnitud del caudal se aprecia especialmente en paseos ya precintados por la Policía Municipal, como los que pasan bajo los puentes de Piedra y de Hierro en la margen derecha, o en la zona de esparcimiento de los Pelambres, donde el agua llega a bancos, papeleras o farolas.

Noticias relacionadas y más

Evolución del caudal del río Duero a su paso por Zamora en los últimos siete días.

Evolución del caudal del río Duero a su paso por Zamora en los últimos siete días. / Cedida

La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Zamora recomiendan extremar la precaución por la crecida de los ríos de la provincia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
  2. Un cocinero zamorano, reconocido como el mejor de la comunidad
  3. Un año y medio de cárcel a un empresario zamorano por agresión sexual a una empleada
  4. El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones
  5. No coger el coche en Zamora, salvo que sea imprescindible: 'La nevada es mayor que la de Filomena
  6. ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
  7. Con las manos en la masa: reparto gratuito de pizzas en la protesta agraria de Zamora para saber apreciar el trigo y la carne local
  8. Un colegio de Zamora suspende las clases y los servicios municipales se emplean a fondo por la nieve

Yanela Clavo, pregonera de la Semana Santa de Zamora en Madrid

Yanela Clavo, pregonera de la Semana Santa de Zamora en Madrid

Nuevo episodio de vandalismo a vehículos en Zamora: "Qué manía de hacer daño a los coches"

Nuevo episodio de vandalismo a vehículos en Zamora: "Qué manía de hacer daño a los coches"

El Duero continúa batiendo récord de caudal en Zamora del actual año hidrológico

El Duero continúa batiendo récord de caudal en Zamora del actual año hidrológico

El PP de Zamora aprueba una candidatura renovada para las Cortes de Castilla y León con dos ausencias destacadas

El PP de Zamora aprueba una candidatura renovada para las Cortes de Castilla y León con dos ausencias destacadas

Turismo de Zamora pisa el acelerador para tener todos los proyectos en junio, excepto el ascensor de San Cipriano, y no perder fondos europeos

Turismo de Zamora pisa el acelerador para tener todos los proyectos en junio, excepto el ascensor de San Cipriano, y no perder fondos europeos

PSOE y PP se enzarzan por las Águedas

PSOE y PP se enzarzan por las Águedas

El PP responde a la denuncia del PSOE y defiende la presencia de cargos de la Junta en el encuentro de águedas: "No hubo declaraciones políticas"

El PP responde a la denuncia del PSOE y defiende la presencia de cargos de la Junta en el encuentro de águedas: "No hubo declaraciones políticas"

Las canciones de La Unión volverán con Rafa Sánchez al Ramos Carrión de Zamora

Las canciones de La Unión volverán con Rafa Sánchez al Ramos Carrión de Zamora
Tracking Pixel Contents