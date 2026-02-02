Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La derogación del decreto Ómnibus deja en el aire la subida del 60% de nóminas en Zamora

El Colegio de Graduados Sociales denuncia el perjuicio para las plantillas que cobran el SMI ante la paralización de subidas salariales

El colectivo profesional critica la sobrecarga que sufrirá si la aprobación se produce y el plazo para los ajustes de nóminas se concentra en un mes

El presidente del Colegio de Graduados de Zamora, Isaac Macías, firma la constitución del Consejo Autonómico.

El presidente del Colegio de Graduados de Zamora, Isaac Macías, firma la constitución del Consejo Autonómico. / Cedida

Susana Arizaga

La derogación del Decreto Ómnibus supone un grave perjuicio para el 60% de trabajadores y trabajadoras de Zamora porque impide ajustar las subidas a aplicar en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las correspondientes cotizaciones en una provincia en la que ese porcentaje se corresponde con el de personas activas cuyas nóminas no superan el SMI, denuncia el Colegio de Graduados Sociales de Zamora en declaraciones de su presidente, Isaac Macías Fontanillo.

Una decisión política que pone en jaque no solo a quienes perciben el salario más bajo legalmente reconocido, sino también a los profesionales que se encargan de aplicar los incrementos anuales a las nóminas que se verán desbordados para cumplir con la actualización si el decreto se aprueba en este mes de febrero o en marzo, puesto que las actualizaciones se fijan entre junio y julio.

Al ser de cantidades de incremento salarial "que suelen oscilar entre los 92 y los tres céntimos, las entidades financieras no permiten domiciliar la variación y nos toca coger las liquidaciones y llevarlas en persona", explica Isaac Macías, dado el plazo tan corto que se concede, en concreto al BBVA. Además del embudo que se genera en la tramitación bancaria, la concentración de trabajo en la Seguridad Social, la "sobrecarga para los funcionarios y para nuestros despachos profesionales", los contratos se retrasan ante la incertidumbre sobre el porcentaje de la subida, "con lo que los trabajadores están meses esperando un trabajo", agrega el presidente del Colegio.

