Las canciones de La Unión volverán con Rafa Sánchez al Ramos Carrión de Zamora

El Teatro Ramos Carrión apuesta por la música y el humor esta semana, empezando por las visitas del líder de La Unión, Rafa Sánchez, y el humor inconfundible de Facu Díaz.

El vocalista madrileño visita el liceo el viernes día 6 de febrero con “Biografia”, un recorrido cronológico por las canciones más icónicas de La Unión.

Este espectáculo pretende acercar a la figura más humana y entrañable de un chico de barrio que, de la noche a la mañana, se convirtió en referente musical y banda sonora de una generación.

El concierto comenzará a las 20.30 horas y las entradas tienen un precio de 38 euros.

El nuevo mundo se derrumba ante nuestros ojos y nadie quiere hacerse cargo. Con tan contundente premisa ha decidido Facu Díaz volver al stand up, para entretener al ser humano mientras todo arde a nuestro alrededor.

En “Esto no es culpa de nadie”, Díaz aparece como una suerte de violinista del Titanic que, micrófono en mano, analiza de manera escandalosamente sesgada lo que sucede en el planeta. Su actuación será el sábado 7 de febrero a partir de las 20.00 horas y precio de las entradas es de 20 euros.

Entradas

Las localidades para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como en el web del teatro dependiente de la Diputación de Zamora.