Fuegos artificiales
El Ayuntamiento de Zamora ya tiene fuegos artificiales para las fiestas de San Pedro: los kilos de pólvora que se tirarán y otros detalles
El Consistorio abonará a una empresa orensana más de 24.000 euros por el espectáculo de fuegos artificiales programado para el próximo 29 de junio
El Ayuntamiento de Zamora ha hecho los deberes con antelación y ya ha formalizado el contrato para el disparo de los fuegos artificiales de las ferias y fiestas de San Pedro. La pirotecnia del día grande de los festejos de la ciudad tendrá un coste de 24.200 euros, IVA incluido.
El precio que se abonará al adjudicatario, la empresa orensana pirotecnia Xaraiva, incluirá un espectáculo de fuegos artificiales que, según las cláusulas del contrato, tendrá una duración mínima de quince minutos, sin contar con las bombas de aviso del inicio de los disparos.
Además, se lanzarán al menos 3.800 unidades de pirotecnia, con un mínimo de 350 kilos de material pirotécnico, según establece el pliego de condiciones.
Los disparos se realizarán al menos a tres alturas y el 60% de los disparos del espectáculo se realizarán en uve, para la no superposición de efectos en el cielo. El espectáculo comenzará a las 23.30 horas del 29 de junio, en Los Pelambres, el lugar habitual de lanzamiento del material pirotécnico.
