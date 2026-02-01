Zamora despide a Agustín Fadón, el sayagués fallecido en la tragedia ferroviaria de Adamuz

Zamora vuelve a sentir como propia una pérdida ocurrida lejos de sus límites geográficos, pero muy cerca del corazón. Agustín Fadón, fallecido en el trágico accidente ferroviario de Adamuz, ha sido despedido este viernes en la parroquia Nuestra Señora de Zarzaquemada, en Leganés, localidad en la que residía desde hace años. Sin embargo, su nombre y su historia vuelven inevitablemente a Sayago, a Badilla, el pueblo de origen que nunca dejó de formar parte de su identidad.

El funeral ha congregado a familiares, amigos y compañeros, en un ambiente de recogimiento y respeto, marcado por el impacto que aún provoca una tragedia que sacudió a todo el país. El Ayuntamiento de Leganés ha estado representado por su alcalde, Miguel Ángel Recuenco, quien ha querido acompañar a la familia en nombre de todos los vecinos del municipio, trasladando públicamente el pésame y el reconocimiento a una vida truncada de forma injusta.

Agustín Fadón funeral / Cedida

Aunque Agustín desarrolló su vida laboral y personal fuera de la provincia, su origen sayagués seguía presente en su día a día. Badilla no era solo un lugar de nacimiento, sino un vínculo permanente con la tierra, con los recuerdos familiares y con una forma de entender la vida que quienes emigraron de los pueblos de Zamora nunca pierden del todo.

Raíces que no se rompen

La noticia de su fallecimiento ha tenido un eco especial en la comarca de Sayago, donde vecinos y conocidos han seguido con conmoción los acontecimientos desde el primer momento. No son pocos los zamoranos que han vivido durante décadas lejos de su pueblo natal, pero que continúan sintiéndose parte de él, manteniendo lazos afectivos que el paso del tiempo no borra.

La tragedia ferroviaria de Adamuz ha dejado víctimas en distintos puntos del país, pero cada una de ellas tiene una historia concreta, una familia, un lugar al que pertenece. En el caso de Agustín Fadón, ese lugar está dividido entre Leganés, donde construyó su vida, y Badilla, donde se forjaron sus raíces.

Tras el funeral, sus restos han recibido sepultura en Leganés, pero el recuerdo de Agustín permanecerá también en la memoria colectiva de su tierra de origen. Desde Zamora, y especialmente desde Sayago, son muchos los que han querido sumarse al dolor de la familia, recordando a uno de los suyos con respeto, silencio y gratitud.