El tictac que marca el paso del tiempo en Zamora

A lo largo de la historia de la Humanidad, el control del tiempo ha sido casi una obsesión para el ser humano. Desde los relojes de sol del antiguo Egipto allá por el año 3.500 a. C., pasando por los romanos, los griegos y los mesopotámicos, el empleo de diferentes artilugios para poder medir las horas ha ido evolucionando para ajustarse y organizar de forma cada vez más precisa la vida de los ciudadanos.

Los relojes, instalados primero en las iglesias y más tarde en las instituciones, fueron, de alguna manera, "de los primeros servicios públicos que se ofrecían a los ciudadanos, porque estos instrumentos eran muy caros y en la mayoría de las casas no había", cuenta Daniel Sanz Platero, doctor en Patrimonio Cultural que ha publicado la tesis "Relojes monumentales y sus campanas en Castilla y León".

La historia de la relojería en Zamora se remonta a la Edad Media, cuando comienzan a llegar los primeros a la ciudad por influencia centroeuropea. De esa época data, de hecho, uno de los primeros que se instalaron en la capital.

Reloj del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor. / Víctor Garrido

Ubicado en la iglesia de San Juan, no tenía esfera ni agujas, tan solo campanas, que eran las que marcaban el día a día de los zamoranos de entonces. Construido en hierro forjado y accionado por pesas que se subían manualmente, se convirtió en un servicio fundamental para los comerciantes, mercaderes y gentes de aquella época.

"Lo más importante entonces -explica Sanz- no era tener una esfera que mostrase las horas, sino el tañer de las campanas, que eran las que marcaban el día a día de las personas".

Cuando desapareció el reloj de la iglesia de San Juan, a principios del siglo XX por peligro de derrumbe (una campana de la que se desconoce su ubicación actual), el Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de este servicio fundamental.

De hecho, cuenta Sanz, que también ha llevado a cabo la restauración de varios relojes históricos en toda Castilla y León, que hasta que se instaló el reloj definitivo en la Casa Consistorial, se llegó a destinar una partida presupuestaria para abonar un sueldo a los porteros del edificio que tuvieron que hacerse cargo de tocar las campanas a todas horas durante el día. Años más tarde, con el traslado de la sede a su edificio actual, se construyó otro reloj, un mecanismo que ha desaparecido y del que no se sabe nada y que fue finalmente sustituido por el actual.

Imagen histórica de la Catedral de Zamora, de cuando tenía reloj. / Cedida

Todos los relojes de entonces tenían que ser mantenidos diariamente, dándoles cuerda. No será hasta tiempo después, a partir del siglo XIX, cuando se produzca el gran cambio, debido principalmente a la importación de maquinaria francesa y gracias a la cual podían llegar a estar hasta ocho días seguidos en funcionando. Así le pasa, de hecho, al reloj que luce en la fachada del Ayuntamiento hoy en día, que es totalmente automático.

Torre de la Catedral

Otro de los relojes más representativos de la ciudad estuvo ubicado en la Catedral. Se trataba, explica Sanz, de una maquinaria de alrededor de 1780 construida por el zamorano José Francos. Un reloj de jaula triangular que seguía el modelo que se fabricaba entonces en Gran Bretaña y que se replicó en la colegiata de Toro.

"En Zamora había buenos relojeros. Al menos los suficientes para poder surtir a la capital y a los municipios de alrededor, como Corrales, Venialbo o San Cebrián de Castro, donde en aquella época contaban también con un reloj público", comenta Sanz.

Reloj de la Delegación Territorial de la Junta, en la plaza de la Marina. / Víctor Garrido

La historia del derribo y desaparición de la torre de la Seo y de su reloj aparece reflejada en el Boletín de la Real Academia de Historia fechado el 1 de diciembre de 1909, donde se recoge la petición del entonces arquitecto municipal, Segundo Viloria, para proceder a su derribo. Una edificación, señala, que los expertos "ni la relacionan con hechos memorables de la Catedral ni de la ciudad; antes por el contrario, se la cita como uno de tantos agregados de siglos posteriores á su erección, que desfiguran y ocultan las bellezas del edificio románico".

Así, se da el visto bueno a su derribo, eso sí, recomendando de forma "muy encarecida" no "incurrir, al hacer la sustitución, en el mismo ó parecido defecto en que incurrieron los maestros de los siglos XVII y XVIII, y que el tiempo (y las aguas, en este caso) se han encargado de reparar con la presente ruina". Tras su demolición, el mecanismo se conservó en la propia Catedral, donde permanece y que ha sido arreglado, señala Sanz, de forma "poca acertada", ya que "no se ha seguido con un criterio técnico y específico para la restauración del metal propio del reloj, porque en vez de sanear todo el metal, se ha aplicado directamente pintura".

El experto en relojes Daniel Sanz / Cedida

El reloj de la delegación de la Junta en Zamora, aunque digital, es otro de los más populares en la capital. De un llamativo color rojo, se implantó en el año 2000 y en su día recibía la señal directamente de uno atómico de cesio ubicado en Frankfurt (Alemania). Tan preciso era, que tan solo se desviaba de la hora un segundo cada millón de años. El paso de los años hizo que la maquinaria quedara obsoleta y tuviese que ser sustituido por otro más moderno en el año 2005, que es el que está actualmente.

Lo mismo sucede con el tercer reloj más emblemático de la ciudad, ubicado en el conocido como Banco Herrero, hoy Banco Sabadell, en la calle Santa Clara. Obra de Enrique Crespo, aunque ha estado fuera de funcionamiento en varias ocasiones, sigue marcando el devenir y el paso del tiempo en el centro de Zamora como parte del patrimonio histórico de la ciudad.