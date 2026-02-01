Las sorprendentes garcillas bueyeras, amigas del ganado, que habitan el Duero y el Esla en Zamora

Desde hace más de 25 años, centenares de estas bonitas aves de la familia de las ardeidas se reúnen a diario en una pequeña isla del río Duero a su paso por la ciudad Zamora para pernoctar en compañía, tras haber pasado las horas de luz alimentándose en los campos, pastizales y vertederos próximos a la ciudad. Un magnífico espectáculo natural que se repite a diario a escasa distancia de nuestros hogares.

La garcilla bueyera (Ardea ibis) es un ave realmente singular. Por una parte, por su forma de alimentarse: mientras que las restantes especies de la familia de las garzas (garzas, garcetas, martinetes, avetorillos, etc) capturan sus presas -peces, anfibios, artrópodos, etc- principalmente en el agua, la bueyera prefiere buscar en el medio terrestre los insectos y pequeños vertebrados que forman la base de su dieta y se la ve muy frecuentemente acompañando al ganado (de ahí su denominación de bueyera) o bien a mamíferos salvajes grandes y gregarios -como búfalos y elefantes en África- a los que libra y protege de garrapatas, moscas y tábanos.

Las sorprendentes garcillas bueyeras. / J. A. H.

Pero, además, la garcilla bueyera (también denominada espulgabueyes) es la protagonista de la expansión natural más amplia y rápida conocida en un ave. Originaria de las regiones húmedas tropicales y subtropicales de África y Asia y del sur de la Península Ibérica, desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX colonizó el continente americano casi al completo, desde Chile al Canadá, así como Australia y el sur de África, mientras que en Europa occidental su área de cría alcanza ya hasta Gran Bretaña e Italia.

En el marco de este sorprendente y exitoso proceso expansivo, las garcillas se establecieron en la cuenca del Duero a comienzos de la década de 1990, apareciendo la primera colonia de cría en las proximidades de Zamora capital y formándose poco tiempo más tarde el dormidero mencionado que siguen usando en la actualidad. Esta concentración diaria suele superar los 500 ejemplares en sus momentos de máximo esplendor, durante los meses del otoño y el invierno, con un conteo máximo de 804 el 30 de enero de 2025. Con cierta frecuencia atrae también a un pequeño número de ejemplares de otras aves, principalmente de sus próximas parientes las garcetas comunes (Egretta garzeta). Más raramente se deja caer por el lugar el por aquí poco frecuente morito (Plegadis falcinellus).

Actualmente, la garcilla bueyera se reproduce de forma habitual en al menos una localidad de nuestra provincia, concretamente en el municipio de Toro, mientras que en otros puntos cría de modo más irregular o bien lo hizo en el pasado. La población nidificante no suele alcanzar el centenar de parejas. Las colonias conocidas en Zamora se ubican en las riberas de los ríos Duero y Esla, construyendo sus nidos generalmente en el arbolado ribereño (sauces, chopos, fresnos…), en compañía de otras garzas de nidificación colonial como el martinete común (Nycticorax nycticorax), la mencionada garceta común, la garza real (Ardea cinerea) y, en alguna ocasión, también con la rara garcilla cangrejera (Ardeola ralloides).