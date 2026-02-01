¿Quieres saber cómo utilizar la inteligencia artificial en el día a día? Acude a esta charla del Campus Viriato

El Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Salamanca celebra este lunes un seminario especial titulado "Inteligencia Artificial en la vida cotidiana ".

La sesión, quedará comienzo a las 17.00 horas en el salón de actos del Campus Viriato, busca acercar esta tecnología revolucionaria al alumnado de la Universidad de la Experiencia (UNEX)desde una perspectiva práctica y accesible, aunque también está abierta a todos los zamoranos interesados en este tema.

Cartel de la charla sobre IA / Cedida

El seminario será impartido por Ángel Carlos Herrero Lastra, doctor en Ingeniería de Sistemas e Informática e ingeniero industrial. Herrero, natural de Zamora, cuenta con una amplia trayectoria como profesor universitario y docente, especializándose en traducir conceptos tecnológicos complejos en herramientas útiles para la sociedad.

Una visión práctica y sin miedos

Lejos de enfoques excesivamente técnicos o futuristas, la charla abordará cómo la Inteligencia Artificial ya está presente en nuestros hogares y rutinas, y de qué manera se puede utilizar para facilitar tareas comunes.

El ponente es también autor del libro "Inteligencia Artificial Modo Eficiente”, publicado recientemente, donde defiende una filosofía clara: "La IA no viene a sustituir a las personas, viene a multiplicarlas". Esta misma premisa será el hilo conductor del seminario en la Universidad de la Experiencia, donde se mostrará a los asistentes que no hace falta ser informático para beneficiarse de estas herramientas.

El ingeniero zamorano Ángel Carlos Herrero, con su libro práctico sobre inteligencia artificial. | CEDIDA / Cedida

Durante la sesión, los asistentes descubrirán cómo la tecnología puede actuar como aliada para ahorrar tiempo y mejorar la calidad de vida, perdiendo el miedo a lo desconocido y aprendiendo a interactuar con la IA de forma sencilla.

Sobre el ponente

Ángel Carlos Herrero Lastra es un referente en la divulgación tecnológica en Zamora.

Compagina su labor docente con la investigación y la formación aplicada. Su enfoque se centra en la "eficiencia real", ayudando a estudiantes, profesionales y ciudadanos a usar la tecnología con un método replicable y sensato, lejos del "ruido" mediático que a menudo rodea a la IA.