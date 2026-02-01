¿Quieres saber cómo utilizar la inteligencia artificial en el día a día? Acude a esta charla del Campus Viriato
La Universidad de la Experiencia organiza esta ponencia, a cargo de Ángel Carlos Herrero
El Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Salamanca celebra este lunes un seminario especial titulado "Inteligencia Artificial en la vida cotidiana ".
La sesión, quedará comienzo a las 17.00 horas en el salón de actos del Campus Viriato, busca acercar esta tecnología revolucionaria al alumnado de la Universidad de la Experiencia (UNEX)desde una perspectiva práctica y accesible, aunque también está abierta a todos los zamoranos interesados en este tema.
El seminario será impartido por Ángel Carlos Herrero Lastra, doctor en Ingeniería de Sistemas e Informática e ingeniero industrial. Herrero, natural de Zamora, cuenta con una amplia trayectoria como profesor universitario y docente, especializándose en traducir conceptos tecnológicos complejos en herramientas útiles para la sociedad.
Una visión práctica y sin miedos
Lejos de enfoques excesivamente técnicos o futuristas, la charla abordará cómo la Inteligencia Artificial ya está presente en nuestros hogares y rutinas, y de qué manera se puede utilizar para facilitar tareas comunes.
El ponente es también autor del libro "Inteligencia Artificial Modo Eficiente”, publicado recientemente, donde defiende una filosofía clara: "La IA no viene a sustituir a las personas, viene a multiplicarlas". Esta misma premisa será el hilo conductor del seminario en la Universidad de la Experiencia, donde se mostrará a los asistentes que no hace falta ser informático para beneficiarse de estas herramientas.
Durante la sesión, los asistentes descubrirán cómo la tecnología puede actuar como aliada para ahorrar tiempo y mejorar la calidad de vida, perdiendo el miedo a lo desconocido y aprendiendo a interactuar con la IA de forma sencilla.
Sobre el ponente
Ángel Carlos Herrero Lastra es un referente en la divulgación tecnológica en Zamora.
Compagina su labor docente con la investigación y la formación aplicada. Su enfoque se centra en la "eficiencia real", ayudando a estudiantes, profesionales y ciudadanos a usar la tecnología con un método replicable y sensato, lejos del "ruido" mediático que a menudo rodea a la IA.
- ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
- Un cocinero zamorano, reconocido como el mejor de la comunidad
- Un año y medio de cárcel a un empresario zamorano por agresión sexual a una empleada
- Nueva vida para el extinto convento de Zamora: El antiguo hogar de las Juanas albergará una fundación privada
- No coger el coche en Zamora, salvo que sea imprescindible: 'La nevada es mayor que la de Filomena
- Con las manos en la masa: reparto gratuito de pizzas en la protesta agraria de Zamora para saber apreciar el trigo y la carne local
- Un colegio de Zamora suspende las clases y los servicios municipales se emplean a fondo por la nieve
- Zamora, ciudad de cines: las salas que marcaron generaciones y qué fue de ellas