El Duero, a rebosar a su paso por Zamora: los patos se hacen dueños de los paseos ribereños

Las estampas que deja el río Duero este domingo a su paso por la ciudad son consecuencia de las borrascas de la última semana y el deshielo.

El caudal, aunque aún no está en nivel de alerta, cubre ya algunos de los paseos ribereños de ambas márgenes del río, de los que los patos se han hecho dueños con su nadar tranquilo y su caminar junto a la orilla.

GALERÍA | El deshielo y la lluvia elevan el nivel del río Duero en Zamora / José Luis Fernández

El Ayuntamiento de Zamora, que a través de la Concejalía de Protección Ciudadana, ya precintó el pasado viernes el acceso a los tramos de los paseos ribereños que comenzaron entonces a inundarse, mantiene la recomendación de tener la máxima precaución a la hora de acercarse al río a contemplar la estampa de la crecida. Igualmente, pide que se respeten los precintos y no se traspasen las zonas en las que la Policía Municipal ha colocado cinta para evitar pasar por ellas, al estar inundadas.

Puntos críticos

Los lugares en los que más apreciable es la crecida son tanto la zona de esparcimiento de Los Pelambres, donde el agua ha llegado a algunos bancos, papeleras y otros elementos del mobiliario urbano; como los pasos bajo el Puente de Piedra y el de Hierro en la margen derecha del río.

Bajo el viaducto románico, el camino se encuentra cortado porque el agua alcanza más de un palmo de altura sobre ese tramo del paseo fluvial y lo mismo ocurre en el paseo más cercano al río en esa margen a la altura del viaducto que enlaza la avenida de Portugal con el barrio de Pinilla. En la otra orilla, el agua ya ha rebasado el acceso a una de las aceñas de Cabañales.

Evolución del caudal del Duero a su paso por Zamora en la última semana. / Confederación Hidrográfica del Duero

A las 13.30 horas de este domingo, según datos de la Confederación Hidrográfica del Duero, el caudal del Duero alcanzaba su máximo del actual año hidrológico a su paso por la ciudad de Zamora, con 467 metros cúbicos por segundo, y tendencia ascendente.

Por ello, no se descarta que pueda superar la barrera de lo 500 metros cúbicos por segundo. El caudal se ha multiplicado por dos en apenas tres días. El jueves comenzaron a notarse los efectos de la crecida y frente a los 180 metros cúbicos por segundo registrados al inicio de la jornada, al acabar el día el resultado de la medición rondaba los 290. El viernes fue el día de mayor aumento de caudal y se llegó a cerca e 430 metros cúbicos por segundo mientras que el fin de semana la tendencia ha sido también al alza, pero mucho más moderada.