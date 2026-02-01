El dueño de General de Cuadros Eléctricos recibe orden de ingreso en Topas por el fraude fiscal de 1,1 millones

El dueño de la empresa General de Cuadros Eléctricos (GCE), José Fernández Alonso, ha recibido ya la orden de la Audiencia de Zamora para que ingrese en prisión de forma voluntaria a fin de cumplir la condena a 12 años de cárcel por delitos de fraude fiscal de 1.129.225,61 euros por no pagar el IVA y el impuesto de sociedades en los años 2014 y 2015, impuesta por el Juzgado de lo Penal en mayo de 2024. A estas deudas se suman alrededor de cinco millones sin abonar a la Seguridad Social, de acuerdo con los cálculos del propio José Fernández Alonso.

La misma comunicación ha recibido la socia en la empresa Microplus World Corporation, de iniciales N.S.R., condenada a 8 años de prisión por los mismos delitos como administradora que fue de esa sociedad. La socia del conocido empresario asentado en Villaralbo ha comunicado ya que tiene intención de acudir voluntariamente a una prisión de Figueras el próximo 6 de febrero. Al conocido empresario zamorano no le quedará mucho más margen de maniobra para acudir a la macroprisión de Topas para ingresar.

Más de dos millones de multa

Los dos fueron condenados a abonar una multa de 2.258.285 euros al Ministerio de Justicia como castigo por los fraudes cometidos, es decir, el duplo de lo que dejaron de abonar a Hacienda, además de devolver de forma conjunta y solidaria a la Agencia Tributaria la cantidad que evadieron del IVA y del impuesto de sociedades.

La sentencia condenatoria se basó en la existencia de albaranes emitidos por GCE y por Microplus World Corporation que confirmaban que se emitían simultáneamente por las dos firmas, según las pruebas aportadas por la Fiscalía y el Abogado del Estado. Los informes de la Agencia Tributaria exponían que las facturas "estaban unas veces a nombre de Microplus World Corporation S.L. y otras veces a nombre de General de Cuadros Eléctricos", lo que la vinculaba a ambas como parte del entramado del que era titular Fernández Alonso para defraudar a Hacienda. El juez que dictó sentencia concluyó que "existen ventas que no están declaradas", "muchos albaranes que no han sido facturados y otros que lo han sido a importe cero", lo que implicaba el 20% del ejercicio de 2014 y el 50% del 2015, "un acto de fe" según la documentación.n