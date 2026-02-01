Dos denuncias más por agresión sexual al exprofesor del Conservatorio de Música de Zamora

El exprofesor de fagot del Conservatorio de Música de Zamora condenado por pederastia se enfrenta a otros dos procedimientos por agresión sexual a alumnas cuando estas eran menores de edad, causas cuya investigación está muy avanzada tras un año de instrucción en el que han prestado declaración las víctimas, una de ellas de Zamora y la otra residente en Salamanca, y el acusado.

El facultativo, Rafael F.R., compareció ante el magistrado que le investiga para negar haber protagonizado ningún episodio de agresión o abuso sexual durante las clases a esas dos estudiantes, afirmaciones que realizó a preguntas de su abogada, ya que se negó a responder a la Fiscalía de Zamora, que ejerce la acusación pública, y al abogado de la acusación particular.

Los delitos que las exestudiantes de fagot describen son idénticos a los relatados por otras víctimas de Rafael F.R. cuando eran menores de edad, tocamientos y roces contra sus órganos genitales cuando las cogía en su regazo, hechos por los que tendrá que cumplir 12 años de prisión tras la condena de la Audiencia en agosto de 2025 por atentar contra la indemnidad sexual de otras cuatro alumnas que tenían entre 7 y 9 años de edad, agresiones que cometió entre los cursos de 2008 y 2010.

Causas abiertas en los dos últimos años

La sentencia de la Audiencia le impone cinco años de libertad vigilada tras cumplir la condena a cárcel, además de la inhabilitación durante 10 años para dar clases o desempeñar oficio o actividades remuneradas o no con menores de edad. El facultativo, que ya había tenido problemas con la justicia en la localidad valenciana de Muro de Alcoy, afronta estas dos denuncias que tramita el Tribunal de Instancia de Zamora tras diluirse en él los juzgados de Primera Instancia e Instrucción que llevaban las dos causas abiertas entre diciembre de 2024 y principios de 2025. Las denunciantes tomaron la decisión de acudir al juzgado tras la difusión mediática de los cuatro casos juzgados en Zamora.

El grueso de los hechos denunciados coincide con el modus operandi relatado por las cuatro zamoranas víctimas de las agresiones: realizaba los tocamientos a las menores de edad con la excusa de enseñarles a respirar para tocar mejor el instrumento del que impartía las clases.

Estos hechos que se investigan ocurrieron en 2005, cuando el facultativo deslizó su mano por debajo de la camiseta para impartir esa clase práctica de control de la respiración y aprovechó para realizar tocamientos en los pechos a la menor matriculada en el Conservatorio de Zamora.

Otra de las situaciones que describen se refiere a cuando las sentaba en el regazo durante algunas clases para "frotar sus órganos genitales contra la menor". Los dos casos tienen visos de terminar en la Audiencia de Zamora por la gravedad de los hechos que se denuncian, como ya ocurriera con las cuatro exalumnas que lograron que el Tribunal provincial lo condenara a prisión.