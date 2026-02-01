Comercios centenarios y leyendas: la ruta guiada en Zamora que desvela su pasado comercial

Poner en valor el alma del comercio zamorano era uno de los objetivos de la concejalía de Promoción Económica y su responsable, David Gago, contactó con Beatriz Barrio, arquitecta y divulgadora cultural, para confeccionar una ruta en la que los zamoranos no solo recordaran antiguos comercios -algunos todavía en activo-, sino que entendieran su importancia más profunda.

"Esta iniciativa tiene la finalidad de tomar conciencia del comercio de proximidad en la historia de la ciudad y de que, si lo perdemos, se va con él la esencia de Zamora", explicaba el concejal a las 25 personas que habían conseguido una plaza para esta primera visita guiada, que arrancó en la plaza de Santa María la Nueva.

Un momento de la visita en la plaza Sagasta. / Víctor Garrido

Un lugar aparentemente extraño para hablar sobre comercio, pero que cobró significado en cuanto Barrio narró la leyenda del motín de la trucha, ocurrida en ese lugar de la ciudad y muy vinculada a los inicios del comercio en la capital.

Una ciudad con río y muy fértil

Una ciudad que podría calificarse de "privilegiada" para esta economía, gracias al Duero, las tierras del Pan y el Vino, la ganadería de Sayago y una vía de la Plata que facilitaba la importación y exportación de productos.

Con el rey Alfonso III, en pleno siglo X, y con la repoblación de la ciudad -empeño del monarca- las calles de parte de lo que se conoce ahora como casco histórico se fueron llenando de tiendas como bodegas o carnicerías, disponiendo además de un mercadillo ubicado, precisamente, en la cuesta que tiene ese nombre.

La Zamora de las mil tiendas

La zona del barrio de La Horta cobró importancia por su mercado, que luego se trasladó a una zona más céntrica, en la Plaza Mayor, que poco tenía que ver arquitectónicamente con lo que ahora se conoce.

Un comercio que pone nombre a plazas y calles

Recorriendo estos siglos de historia con el comercio como protagonista, los visitantes fueron paseando por zonas como las plazas del Fresco o de la Leña, cerca de la calle Mesones y la ronda de la Feria, nombres que delatan su utilidad, hasta que la ciudad crece y nacen los comercios, las ventas dejan de hacerse en las calles y plazas y se multiplican los establecimientos.

La Zamora de las mil tiendas

Algunos de ellos han superado ya el siglo de historia, como el Redondel o Semuret, a cuyo interior pudo acceder el grupo para escuchar alguna curiosa anécdota narrada por Beatriz Barrio, quien avanzó en la historia hasta los siglos XIX y XX, mientras caminaban por la calle Renova y la plaza Sagasta, epicentro del comercio en aquella época, con locales como la librería La Horna, la sombrerería Lucio Astudillo, Almacenes Emilio Prieto, La Rosa de Oro o Almacenes Victoria, estos dos últimos todavía abiertos.

La Zamora de las mil tiendas

Historias sobre el Bazar Jota, el Heraldo y Almacenes Olmedo refrescaron la memoria de muchos por San Torcuato y Santa Clara, para finalizar en el mercado temporal de Abastos, con broche gastronómico de productos locales.

Visitas todos los meses

La idea de la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora es que esta ruta se vuelva a repetir -de manera totalmente gratuita- todos los últimos sábados de cada mes.

La siguiente cita será por lo tanto el 28 de febrero y días antes se anunciará la apertura de plazas para formalizar la inscripción a través de Línea Zamora.