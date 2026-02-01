Carlos Martínez, candidato socialista a la Presidencia de la Junta: "Lo del AVE de Sanabria fue un error, se resolverá en semanas"

¿Por qué apuesta el PSOE de Zamora por Iñaki Gómez para encabezar la candidatura pese a no ocupar cargos públicos hasta ahora y por qué se ha descartado a los tres procuradores autonómicos actuales?

Siempre he defendido la autonomía provincial en la elección de las candidaturas, que tuviéramos la responsabilidad en cada una de las provincias de configurar los equipos. Unas veces toca jugar de delantero, otras de defensa y algunas en el banquillo. Tenemos que entender que la responsabilidad de las ejecutivas provinciales tiene que asumirse, en ese aspecto. Por tanto, Iñaki y el resto del equipo son los que asumen la responsabilidad ahora, porque llevan un bagaje de experiencia previa y de trabajo acumulado en el partido y porque la militancia Zamora es la que lo ha adoptado. Nosotros las consignas que trasladamos a las provincias son las de la paridad, que ya es por ley, pero la paridad; y la representación territorial, que creo que es clave, porque si nuestro proyecto se asienta en el territorio y en el municipalismo tiene que haber un poso municipalista importante. No es una cuestión de descartes y no quiero eludir la pregunta pensando en Ana Sánchez. Cuando tú tienes personas que han asumido responsabilidades muy importantes, cuando se da un paso a un lado a esas personas, no significa para nada una retirada del tránsito de juego de esas personas, no significa su retirada del terreno de juego, sino que los tiempos cambian, que el partido también evoluciona y que en cada momento tiene su ciclo. El PSOE de Zamora no ha hecho por excluir a nadie, sino que es un momento distinto, con un planteamiento diferente.

No conseguir otra vez tres procuradores regionales por Zamora, ¿lo consideraría un fracaso?

No quiero hablar de fracasos o de éxitos. Para mí, todo lo que no sea gobernar Castilla y León no me vale. Desde el punto de vista estrictamente provincial, no podemos entender Zamora sin el proyecto colectivo. Mi obsesión, como asignatura pendiente de nuestra comunidad, es generar ese proyecto colectivo y por eso no podemos medir el fracaso o el éxito electoral en función de una representación estricta, sino de configurar un proyecto que sea capaz de aglutinar una mayoría. Estoy convencido de que el proyecto colectivo del PSOE es un proyecto de mayorías.

¿Eso como encaja con la propuesta que ha realizado al PP para que gobierne el partido más votado?

Cuando estoy trasladando a Fernández Mañueco la posibilidad de que aquí hay dos modelos de gobierno y que hay que hacer un cortafuegos a Vox es precisamente porque, si no somos capaces de buscar una banda ancha, va a ser complejo. En ese sentido, el proyecto de mayorías tiene que ser comunitario y es donde nos la vamos a jugar, en todas las provincias. Al final la solidez es ganar las elecciones, tener más votos y más escaños que el Partido Popular y eso estamos en disposición de hacerlo.

¿Hasta cuándo mantiene ese "pacto de caballeros" con Mañueco para que gobierne el más votado?

Estará vigente más allá del 15 de marzo solo si se acuerda previamente. Las reglas del juego, antes de salir a jugar, ni durante el partido, ni a posteriori. Cuando dos personas en esta tierra nos damos la mano y nos miramos a los ojos, los acuerdos están para cumplirlos. El problema está en quien no quiere cumplirlos, quien va de ganador, pero lleva paracaídas porque tiene miedo. El paracaídas de Mañueco es verde, y lo conocemos todos. Y cuando alguien va de ganador, pero sabiendo que va a perder, tiene miedo a confrontar esa mano. Nosotros somos coherentes, dijimos (lo del acuerdo) el 23 de febrero, cuando parecía que venían mal dadas, y lo decimos ahora, que vamos a ganar.

Ha venido a Zamora clausurar una sectorial de Sanidad. ¿Esa materia y la de los incendios forestales son las grandes bazas del PSOE en la campaña?

El proyecto de comunidad es la suma de las piezas de un puzzle, que al final concentran todo en una persona que es incapaz de gestionar. La realidad de Mañueco es que da igual que sean los incendios, que sea la sanidad, que sea la educación o que sea la despoblación, que es un problema endémico de nuestra comunidad. Yo no lo centraría solo en dos cuestiones puntuales. Los incendios han sido la gota que colma el vaso y que se veía venir, ya se lo había advertido el Partido Socialista con más de cien iniciativas parlamentarias intentando reforzar la gestión, prevención y extinción. Por lo tanto, la sanidad y lo forestal son importantes, pero también la ordenación del territorio, que es clave, pero ni está ni se le espera. Tampoco la planificación comarcal de las infraestructuras. Si hablamos de educación, tres cuartos de lo mismo. En vivienda, no hay ni una propuesta de la Junta después de 39 años, y los ratios de construcción de vivienda pública han bajado de un 80 a un 4%. La desidia es brutal. Si comparamos Castilla y León y Castilla La Mancha, dos comunidades prácticamente gemelas, en 1983 Castilla La Mancha tenía 1,6 millones de habitantes y 485.000 personas trabajando. Hoy 2,1 millones y 950.000 trabajadores. En cambio, Castilla y León ha pasado de 2,6 millones de habitantes y 800.000 trabajadores a 2,4 millones de habitantes en la actualidad y un millón de personas trabajando. Con problemas estructurales muy semejantes, con algunas políticas se gana población activa y real y alguien languidece. Hay quien gestiona el declive, y quien va repuntando, una va hacia arriba, y otra hacia abajo en estos 39 años.

Carlos Martínez, durante la entrevista. / Victor Garrido

Fernández Mañueco insiste en hablar mucho de Pedro Sánchez en precampaña. ¿La presencia del presidente del Gobierno en la campaña puede restar votos al PSOE más que sumar?

Yo soy crítico dentro del partido cuando hay que serlo. En la financiación autonómica, me parece que la música suena bien, pero los criterios de ponderación son tan bajos que no me salen los números del resultado final. Lo digo abiertamente, pero también que vayamos a la mesa de negociación con un argumentario debajo del brazo y una propuesta de cuánto cuestan los consultorios médicos o los centros educativos y que el coste real de los servicios tenga una valoración, para saber las necesidades. Pero estamos en un limbo en la que la voz de Castilla y León vuelve a no sonar, y la problemática tampoco. La estrategia de Mañueco de ignorar los problemas para que se resuelvan es equivocada. Lleva siete años escondido detrás del plasma. Demasiado artificial y poca inteligencia, pudiera ser un holograma lo que lleva a los actos públicos, porque no es alguien que rinda cuentas. Sin embargo, en estos siete años de Gobierno de Sánchez, pese a todo lo acontecido, desde la pandemia a las crisis internacionales, somos un país con unos datos de crecimiento brutales y una Castilla y León sumada, pero con el freno de mano echado por la política autonómica. En ese sentido, el presidente del Gobierno no puede ser jamás nunca un lastre. Tenemos récords históricos de inversión en infraestructuras y hemos pasado en estos siete años de 41.000 a 75.000 millones de euros de financiación autonómica, pero Aliste sigue sin centro de salud, no hay nuevo centro de salud Virgen de la Concha, ni mejoras en el Hospital Comarcal de Benavente y se promete una vez más dentro de cuatro años un centro de ictus.

Zamora y Soria tienen muchas similitudes en despoblación o envejecimiento, ¿hay alguna receta maestra que haya aplicado en su ciudad para dar la vuelta a la tortilla que pueda trasladar a Zamora?

Ahora que estoy empezando a conocer mucho más profundamente la realidad de los territorios, la zona oeste de la comunidad y dentro de ella Zamora necesita un cambio de perspectiva, un proyecto, no dar la espalda a Portugal y aprovechar las infraestructuras que están llegando, que en Soria son menos, porque no tenemos Alta Velocidad, pero en Zamora hoy estáis sufriendo los zamoranos de forma más cruda lo que ya sufrimos nosotros antes. Lo peor es que no se está poniendo remedio, por la autocomplacencia y el ver la botella medio llena de Mañueco y el Partido Popular. Para mí, todo pasa por la falta de ordenación territorial y de modelo de comunidad. Tenemos una Castilla y León a dos velocidades. Necesitamos generar ese proyecto colectivo, en el que Soria y Zamora nos unamos para poder reivindicar a una Junta de Castilla y León que tiene 15.000 millones de presupuesto y que no está sabiendo ejecutar.

Ha hablado de Alta Velocidad. ¿Hay algo que esté en sus manos, como líder socialista autonómico, para recuperar las frecuencias del AVE de Sanabria o poner un tren a Madrid más madrugador que el actual?

Primero, lo de Sanabria fue un error, lo dije desde el minuto uno y también nuestros compañeros de Zamora, fue un error que teníamos que corregir. Segundo, es inminente. Las conversaciones de trabajo de Antidio (Fagúndez), Iñaki (Gómez) y Pepe (Fernández) con el partido, con los grupos parlamentarios indican que esto se va a resolver. Y tiene que ser cuestión, si no de semanas, de días.

Mañueco afirma que su objetivo es que Castilla y León esté en el top 3 en el ranking nacional en 40 parámetros, ¿cuál es el suyo?

El mío, que mis hijos se puedan quedar a vivir en Castilla y León, en Soria. Cuando te pones unos objetivos en los que los parámetros te los pones tú y te examinas a ti mismo, ya empieza a fallar algo. El señor Fernández Mañueco está demasiado acostumbrado a hacerse trampas al solitario. Inventar unos parámetros para luego quedar el primero de la clase, lo hacen estudiantes precarios. Esa es su burbuja, su mundo utópico, está aislado totalmente de la realidad. Mi objetivo es, que quien quiera salir, pueda hacerlo, pero que no sea una obligación. Los demás rankings son hacerse trampas al solitario.

Carlos Martínez, en la sede del PSOE de Zamora. / Victor Garrido

¿Que usted no vaya a dejar la alcaldía de Soria en campaña, no se puede interpretar como un aviso de que si no consigue gobernar tras el 15M se vuelve a su capital de provincia? ¿Cuál es su compromiso autonómico?

Mi compromiso ya está en el Partido Socialista de Castilla y León. La ciudadanía lo sabe. Pero quiero asumir el compromiso que tengo con Soria y gobernar hasta el último minuto. No es justo que se excluya, que sea inelegible un alcalde o alcaldesa, por el hecho de serlo, en un puesto de representación institucional. Pero no hay duda de que voy a asumir la responsabilidad de donde me ponga el préstamo de confianza de la gente, ojalá sea en la Presidencia.

"Un alcalde para Castilla y León" reza su eslogan, ¿una Comunidad Autónoma debe gobernarse como un Ayuntamiento?

Hay muchas formas de gobernar un ayuntamiento que deberían exportarse a otras administraciones, y hay una forma de entender la política en el ayuntamiento, en cuanto a las mayorías y las minorías, que tienen que empezar a entenderse en los parlamentos. En los ayuntamientos llevamos mucho tiempo en esa aritmética parlamentaria y de gestión de lo público en el que tenemos que buscar consensos y en la que la ciudadanía te reclama una participación que las otras administraciones no te dan. Además, es una administración que no sirve con esconderte y no dar la cara, sino que tienes que estar en la calle y en contacto directo con la problemática que tienes que abordar y debes dar solución a los problemas a un ritmo diferente. Esa política de gobierno abierto porque te lo crees y no hay más remedio que hacerlo, creo que es la forma de gobernar, no solo la administración autonómica, sino absolutamente todas. Hay centros de salud en la provincia de Zamora o en la de Soria que llevan esperando desde el plan 2002-2010 y esos ritmos no son compatibles con la urgencia de solución de los problemas que nos están demandando la gente.