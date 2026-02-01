La cantera gamer se cita en Ifeza

Máscara era la palabra que tenía que inspirar la creación de un videojuego en la segunda edición del evento Zam Jam, que congregó este fin de semana en Ifeza a medio centenar de jóvenes.

El grupo Alt F4, formado por alumnos del grado de Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos que se imparte en el Campus Viriato, logró nada menos que tres de los cinco premios del certamen, logrados por votación popular.

Su juego "Mask Arcade" sumo el Favorito del Público, el de Arte —centrado en el diseño— y el de Mecánicas, que valora la propia programación del videojuego.

"President file", del estudio palentino Fancy Cat, se alzó con el premio Favorito del Jurado y el premio a la Mejor Idea recayó en "Face It", del grupo Pingüino.

Hermoti, maestro de ceremonias

La entrega de premios tuvo un maestro de ceremonias muy especial, el actor de doblaje y youtuber zamorano Hermoti, que se acercó hasta Ifeza para la clausura de esta segunda edición.

Además, el acto se abrió a todo el público que quisiera acudir al recinto ferial para descubrir a los nuevos talentos de los videojuegos, muchos de ellos, estudiantes en la ciudad.