Zamora se llena de cultura en febrero con exposiciones, teatro y talleres para todos

Zamora se prepara para un mes de febrero repleto de propuestas culturales que abarcan exposiciones, teatro, música, talleres y actividades familiares, dentro de la programación de la Red de Centros Culturales de Castilla y León. La ciudad acoge una amplia variedad de citas que invitan a vecinos y visitantes a disfrutar del arte, la historia y la creatividad local.

Entre las exposiciones destacan varias iniciativas de gran interés. En la Biblioteca Pública se puede visitar hasta el 15 de febrero la muestra Una mirada a la memoria, dedicada a Agustín García Calvo, con fotografías, carteles de sus conferencias y ediciones de sus libros. Por su parte, el Museo de Zamora acoge De aquí. Ahora. 2, un recorrido por el arte emergente de artistas jóvenes vinculados a la ciudad, y el Museo Etnográfico de Castilla y León presenta la exposición Lo sagrado en lo cotidiano, que analiza cómo objetos cotidianos reflejan la dimensión espiritual en la vida de las sociedades campesinas de la región. También continúa Poesía a pie de calle, un proyecto que lleva la poesía universal al espacio público, transformando muros y calles en lienzos de expresión literaria.

La programación teatral ofrece funciones tanto para adultos como para público familiar. En el Teatro Principal, el 20 y el 21 de febrero se representarán Mihura, el último comediógrafo y El día del Watusi, mientras que en Benavente y Toro se podrá disfrutar de Leo y La mirada de Lucía. Cartas que nunca llegaron. Para los más pequeños, destacan espectáculos como La bella durmiente, El musical de tus recuerdos y Mi disfraz de carnaval, así como talleres de carnaval, circo y cómics en diversos centros culturales.

La música también tiene su protagonismo. La Biblioteca Pública de Zamora acogerá conciertos de música tradicional y recitales didácticos como Ma mere, l’oye, además de conferencias musicales enmarcadas en ciclos divulgativos. Asimismo, la ciudad se suma a iniciativas de formación y creatividad con talleres de dibujo, escritura creativa, ajedrez y gestión de redes sociales, pensados para adultos y jóvenes.

Febrero se presenta así como un mes para descubrir el talento local, explorar nuevas formas de expresión artística y disfrutar de la riqueza cultural de Zamora en espacios abiertos y accesibles a todos.