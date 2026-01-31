Los vinos de Zamora se lanzan a la conquista de Barcelona

Diez bodegas de la Denominación de Origen Toro, una de la DOP Valles de Benavente y los Consejos Reguladores de la DO Toro, de la DO Arribes y de la DO Tierra del Vino de Zamora participan desde este lunes 2 de febrero y hasta el miércoles 4 de febrero en la sexta edición de la Barcelona Wine Week.

Tal y como ha informado la Junta de Castilla y León, la comunidad participa en la cita con 260 empresas expositoras. El evento tendrá lugar en el recinto que la Fira de Barcelona tiene en Montjuic y contará con un espacio de 10.800 metros cuadrados en los que se repartirán un total de 1.300 expositores por los que pasarán más de 25.000 visitantes profesionales.

Por un lado, 77 bodegas acuden bajo el paraguas de Tierra de Sabor, así como ocho figuras de calidad y dos empresas de producción de licores y destilados. Por otro, 102 empresas de la comunidad acuden con expositor propio, dos figuras de calidad y las diputaciones provinciales de Burgos, Soria y Ávila, que, por su parte, darán cabida a 69 bodegas.

Dentro del expositor de Tierra de Sabor tendrán cabida 11 bodegas zamoranas (10 de la DO Toro y una de la DOP Valles de Benavente), además de 27 bodegas de la DO Ribera del Duero; 21 de la DO Rueda; 5 de la DO Bierzo; 5 de la IGP Vinos de la Tierra de Castilla y León; 2 de la DO Cigales; 2 con presencia en más de una DO; y una de las DO Arlanza, Arribes, León, Dehesa Peñalba; además de los Consejos Reguladores de las DO Toro, Cigales, Arlanza, Arribes, León, Tierra del Vino de Zamora, y de las DOP Sierra de Salamanca y Valtiendas.

BWW 2026

La Barcelona Wine Week es una feria organizada por Alimentaria Exhibitions que surge a partir de la trayectoria de más de 40 años de historia de Alimentaria-Intervin para ofrecer al sector una plataforma en la que aprender, viajar, vivir experiencias y hacer negocios alrededor del mundo del vino.

En su edición de 2026, que concitará a 90 figuras de calidad de todo el país (10 de ellas de Castilla y León), espera alcanzar más de 25.000 visitantes profesionales, siendo un 2% de ellos de fuera de las fronteras nacionales, cerca de 1.900 compradores entre nacionales e internacionales, y dar lugar a 13.500 reuniones comerciales.