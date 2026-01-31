Los trenes a Madrid doblan el tiempo de viaje por la limitación de velocidad

El primer tren de la mañana, el que sale de Zamora a las 7.40, alcanzó Madrid a las diez (9.57 para ser exactos), con más de una hora de retraso, ya que la llegada oficial la tenía a las 8.49. Es la constatación de que continúan los problemas de limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora entre Zamora y Medina del Campo por unas incidencias en las vías no explicadas ni por Renfe ni por Adif.

La incidencia se originó el jueves, al parecer porque el tren auscultador que inspecciona la vía antes del primer servicio detectó problemas. Es una suposición, ya que ni Renfe ni Adif están facilitando información sobre lo que está ocurriendo, a qué tramo afecta y cuándo se va a solucionar. La información la ofrecen los propios viajeros, que constatan cómo el tren sigue circulando a 80 kilómetros hora entre la bifurcación de Coreses y Medina del Campo. Total, que el tiempo de viaje a Madrid se dobla en el mejor de los casos.

Renfe lanzó esta semana un comunicado en redes sociales en el que hacía referencia a posibles retrasos en la línea por las condiciones meteorológicas que se estaban dando en el trayecto entre Galicia y Madrid. "Por este motivo, Renfe da la posibilidad de efectuar cambios y devoluciones gratuitas para aquellas personas que decidan no viajar. Gracias por tu comprensión".

Sin embargo no ha sacado ninguna explicación sobre la limitación de velocidad y su afectación al servicio ferroviario que afecta a los viajeros no solo zamoranos, sino también gallegos, durante al menos dos días.

Eso sí, en un comunicado colgado en la web, la operadora dice lo siguiente: "Con motivo de las limitaciones temporales de velocidad establecidas por el gestor de las infraestructuras (Adif) en distintos puntos de la red ferroviaria, algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a Renfe. Los billetes adquiridos a partir del 31 de enero no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a estas limitaciones de velocidad. Desde Renfe lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de las personas afectadas".

Más problemas

Además, hay problemas entre Vilavella y la bifurcación de Pedralba de la Pradería por razones meteorológicas. El resultado es que viajar en tren desde Zamora supone armarse de paciencia porque los trayectos se alargan notablemente. Por ejemplo, de Zamora a Madrid, que es poco más de una hora se llega con una hora de retraso.

Sin embargo, a pesar de la evidencia de una limitación de velocidad entre Zamora y Medina del Campo, Renfe no parece darse por enterada, ya que toda la información que ofrece se refiere a los problemas de vía en Galicia de principios de semana.

Y Adif, que inicialmente calculó un día para resolver la incidencia, no ofreció tampoco información alguna, al menos a este diario, sobre lo que está ocurriendo.