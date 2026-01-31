Los Premios San Atilano de 2026 reconocen a los que dan voz y apoyo al mundo rural: conoce los ganadores

Los pueblos de Zamora fueron protagonistas de la quinta edición de los Premios San Atilano, a través de los reconocimientos que la diócesis ha seleccionado este año: Javier Visiers, CEO de COPE, y Fundación Personas, puesto que, como señaló el obispo de Zamora, su labor es muy importante en el mundo rural.

Premios San Atilano / Victor Garrido / LZA

En el caso de la radio, es el principal medio de comunicación que llega a muchos hogares más alejados de la capital. "A veces con la celebración, se logra el acercamiento de la Iglesia a través de la palabra del obispo cada semana", destacó Fernando Valera.

Un trabajo diario desde hace décadas

Con respecto a la Fundación Personas, el obispo subrayó ese trabajo diario desde hace décadas en la provincia "con los más desvalidos, haciendo una labor ingente y preciosa, de la que estamos muy orgullosos".

Premios San Atilano / Victor Garrido / LZA

Y con estos dos galardones agradecía la diócesis de Zamora el trabajo de ambas instituciones, cada una en su ámbito.

Con la España más escondida

Agradecido por su Premio San Atilano en la categoría eclesial, Javier Visiers aseguraba que esta recompensa tenía un doble valor para él. "Primero, porque se está premiando y reconociendo el trabajo que hace COPE como medio de comunicación con su presencia en toda la España más escondida, la que no suele aparecer, porque siempre hablamos más de Madrid, de la capital", reconoció el periodista.

Por otra parte, esta estatuilla recibida en Zamora adquiere un significado especial, ya que parte de su carrera profesional la desarrolló en COPE Benavente. "Estar de nuevo aquí es como volver a recordar todo lo que yo aprendí y que me ha servido para poner en marcha muchas de las cosas que ahora desarrollo como CEO de la compañía", explicó.

Premios San Atilano / Victor Garrido / LZA

Un reconocimiento que "nos marca un nuevo rumbo, hacia dónde tenemos que ir como radio local, cercana a los oyentes, contando las historias que nos reconcilian con lo mejor que tenemos y acercándonos a la vida de una España rural tan querida por mí", agradeció.

El apoyo de las parroquias

Isidro Deza, delegado de la Fundación Personas, fue el encargado de recoger el premio concedido en la categoría social.

Aprovechó su intervención para recordar que esta entidad nació con un pequeño tamaño "que quizá ahora no recordemos", haciéndose grandes en un camino en el que la Iglesia les ha acompañado, "sobre todo con los párrocos de las zonas rurales, que eran quienes nos avisaban cuando detectaban alguna situación complicada, para solicitar ayuda para esta familia", resumió sobre la colaboración con las parroquias.

"Han sido unos aliados extraordinarios", subrayó, agradeciendo este premio que reconoce los sesenta años de historia de la Fundación Personas "cambiando la vida de muchas familias", finalizó.