Miguel Blanco, periodista de RNE: "La propia vida te va dando las claves que necesitas para comprender"

Regresa a Zamora con el mismo entusiasmo de la primera edición y con el respeto que le impone hacer su programa en directo. Un año más, los asistentes al congreso Ahora Ilusión disfrutarán de la magia de la radio con «Espacio en blanco», de RNE.

Es que habitual su presencia en el congreso Ahora Ilusión, ¿qué es lo que más le gusta de venir a Zamora?

Sobre todo, descubrir la ciudad y sus alrededores. Creo que es un lugar bastante desconocido y tiene multitud de cosas increíbles. Aparte de participar en el congreso que cada año prepara con tanto cariño Miguel de Lucas y al que acude tanta gente interesante, está el poder visitar la ciudad y sus gentes, que son increíblemente cálidas, a pesar del frío que hace en invierno.

¿Se hace un programa de radio de manera diferente cuando hay público delante, cuando uno sale del estudio?

El público no se hace una idea de lo que sufro, porque, de alguna manera, mi equipo y yo salimos de nuestra zona de confort, de la emisora, donde lo tienes todo controlado y dependes solo de los técnicos. Pero es cierto que con este tipo de programas en directo tienes luego una recompensa tan buena como es sentir el calor y el abrazo del público, la gratitud que te expresa. El poder estar cara a cara con ellos es algo realmente maravilloso.

La magia de la radio

¿La radio es el mejor medio para transmitir el misterio?

Lo cierto es que yo elegí la radio para que no se viera mucho (risas). No he querido salir mucho en televisión durante mi trayectoria profesional, porque prefería este otro medio, mucho más mágico, que te conecta mejor con el alma de las personas.

Después de tantos años en antena, ¿es capaz de hacer una radiografía del oyente de "Espacio en blanco"?

Hace muchos años se pensaba que la gente que escuchaba este tipo de programas era solo frikis, gente inadaptada o con poca inteligencia. Pero, sin embargo, cuando he tenido un contacto de tú a tú con muchos de ellos, descubres otra realidad. Primero, los invitados que tenemos son catedráticos, neurofisiólogos, personas muy preparadas. Y, entre los oyentes, destacaría a los chavales jóvenes que se están abriendo a la radio y que, por un rato, dejan las pantallas para escucharnos. Algunos incluso me confiesan que les ha cambiado la vida y a mí eso me emociona muchísimo, poder entrar así en los hogares y seguir disfrutando de la magia de la radio.

¿Dónde reside esa magia?

El sonido de la radio conecta directamente al corazón y a las almas de la gente y descubres a personajes increíbles. Los oyentes que nos escuchan, además, se están abriendo cada vez más a temas como la vida después de la vida o la existencia de otras inteligencias, haciéndoles ver que la vida es mucho más amplia de lo que nos han enseñado.

Más de cuarenta años en antena

Lleva nada menos que desde 1983 con su programa. ¿Cuál es el secreto para llevar tantas décadas en antena?

La verdad es que es algo tremendo. El secreto está en mantener la curiosidad de un niño y la pasión. Hay un tercer factor, un pacto que hice y del que no puedo hablar, para mantenerme joven.

Tantos años hablando de misterios. ¿Es una fuente inagotable de temas?

Inagotable como la propia vida. Cuando entramos en un misterio, es como entrar en esa casa en la que cierras una puerta, pero descubres que hay muchas más que puedes abrir, convirtiéndose en algo inacabable. Al principio, recuerdo que me costaba mucho conseguir invitados para mi programa, más a allá de Fernando Jiménez del Oso, el padre de todos estos temas, junto a J. J. Benítez. Sin embargo, ahora me piden venir los invitados, a pesar de la hora en la que tenemos el programa en directo, de madrugada, porque saben que, primero, les va a ser muy rentable a nivel promoción y, segundo, sienten el calor de nuestra audiencia, porque la gente nos escucha desde 106 países, por todo el mundo.

Detector de bulos

Con toda su experiencia y anécdotas vividas, ¿todavía hay algo que le sorprenda?

Muy a menudo nos cuentan historias que, una vez verificadas, nos parece increíble que ocurran. Pero también es cierto que estoy vacunado de determinadas cosas y soy muy capaz de detectar a aquellas personas que quieren meterte una bola gorda por determinados intereses. A ellos los tenemos más que catalogados.

¿Es de lo que les gusta debatir con personas escépticas sobre estos temas?

No (rotundo). He dado más de diez mil conferencias en muchas partes del mundo y cuando finalizo y se acerca alguno a comentarme que no se cree nada de lo que he compartido, simplemente le digo que se informe. No creo que este tipo de debates, porque considero que no estamos aquí par demostrar nada ni convencer a nadie. La propia vida, cuando uno camina por el sendero que debe, te va dando las claves que necesitas para entender y comprender. Y, por otro lado, cada vez aprecio más el silencio. No participo en historias y no quiero debates, solo quiero silencio y que la gente escuche el programa, que se informe en otros programas y congresos como Ahora Ilusión, donde se van a presentar temas bastante importantes.