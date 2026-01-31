Mejora la situación en la A-52, pero persisten cortes y precaución por nieve en Sanabria.

Tras la complicada jornada de ayer marcada por el nivel negro y el corte total de varias vías en la provincia, la situación de las carreteras en Zamora presenta una ligera mejoría, aunque el temporal sigue condicionando la circulación, especialmente en la comarca de Sanabria.

Según el último informe de vialidad invernal de la DGT, la autovía A-52, principal eje de comunicación con Galicia, ha reabierto al tráfico en el tramo comprendido entre Requejo y A Canda (pk 91 al 112), si bien se mantiene el nivel verde por nieve, lo que implica prohibición de adelantamiento para vehículos pesados y recomendación de extremar la precaución. Una situación similar se registra en la N-525, entre Terroso y A Canda, donde también se permite la circulación con restricciones para camiones.

A-52 día 31 de enero / DGT

No obstante, no todas las vías han recuperado la normalidad. La carretera ZA-103, a la altura de San Martín de Castañeda, continúa totalmente cortada al tráfico tras activarse el nivel negro por nieve, lo que convierte este tramo en el más afectado de la red provincial en estos momentos.

En el resto de la provincia, las principales carreteras del Estado presentan una situación más estable. Ejes como la A-11, la A-66, la N-122 o la N-630 se mantienen abiertos y sin restricciones, facilitando la movilidad en la capital y en el entorno de Benavente.

Desde la Dirección General de Tráfico se insiste en la prudencia, especialmente en los desplazamientos hacia zonas de montaña, y se recuerda la importancia de consultar el estado de las carreteras antes de viajar, así como de llevar cadenas o neumáticos de invierno si se circula por áreas afectadas por la nieve.

La evolución del temporal en las próximas horas será clave para determinar si se pueden retirar las restricciones restantes o si, por el contrario, será necesario mantener los cortes en los puntos más expuestos.