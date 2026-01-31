Mañueco carga contra Sánchez por las listas de espera del Sacyl en Zamora: "Hemos pedido una y mil veces más especialistas"

El presidente del PP en la Junta de Castilla y León, Fernando Fernández Mañueco, ha dirigido el dedo acusador al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez como "responsable" del incremento de listas de espera de Zamora en Atención Primaria y en traumatología, oncología, cirugía o neurología, con más de 20.000 pacientes sin respuesta, "hemos pedido una y mil veces más especialistas para bajarlas", ha manifestado tras sacar pecho porque la comunidad autónoma "es la segunda con mejor sanidad de España después de Murcia".

Mañueco, que ha hecho especial hincapié en el "modelo sanitario falaz, ineficaz e incompetente del PSOE", se aventuró a confirmar que la unidad de Ictus del Complejo Asistencial de Zamora "las obras se están terminando y en cuestión de semanas estará lista", mientras insiste en reivindicar más plazas de especialistas para la provincia zamorana y criticaba la actitud de la ministra de Sanidad para que "en lugar de provocar huelgas generalizadas que son perjudiciales" para usuario y usuarias de la medicina, "ponga a nuestra disposición más especialistas".

Observatorio de Precios frente a Mercosur: cosa de Sánchez

En este acto de precampaña electoral en la capital zamorana, el candidato del PP para los comicios del 15 de marzo ha partido una lanza a favor de agricultores y ganaderos en armas contra del acuerdo de Mercosur para redirigir la responsabilidad de crear el Observatorio de Precios que exigen al Ejecutivo central, al Gobierno socialista Pedro Sánchez. El líder popular en la autonomía ha recalcado, no obstante, que "el PP siempre ha sido el partido del campo, de agricultores y ganaderos, mientras otros salieron corriendo, nosotros siempre hemos estado ahí con las ayudas a la sequía, a remolacheros, para paliar los efectos de la EHE, de la lengua azul y la gripe aviar".

En todo caso, ha declarado que "si haya que hacer el observatorio, ser hará, pero parece más lógico que los haga el Gobierno central", ha incidido para concluir que "Sánchez no está trasmitiendo seguridad ni tranquilidad" a agricultores y ganaderos, mientras pide a la Moncloa que la libre circulación de productos de países del sur "no se aplique provisionalmente hasta que no exista un control de fronteras suficientemente seguro para nuestros agricultores y ganaderos puedan competir en igualdad de condiciones con Mercosur".

El presidente del PP de la Junta ha advertido a Elon Musk, quien apuntaba a la Europa vaciada como el terreno perfecto para establecer plantas fotovoltaicas, que, por lo que le toca a Zamora y Castilla y León, "no consentiremos que se nos convierta en colonias de otras personas, seremos rigurosos y cuidadosos en ese tema", una afirmación a preguntas durante su comparecencia en la sede del PP de la provincia que le ha servido para remarcar que "la Junta es ejemplo de esfuerzo por la sostenibilidad y la energía". Mañueco ha querido posicionarse del lado del sector cuya inquietud e incertidumbre afirma compartir.

Respecto de la política de regularización extraordinaria de personas migrantes en España y en Castilla y León, de máxima actualidad, se ha limitado a indicar que "se trata de una cortina de humo que demuestra que la política del Gobierno de Sánchez es tomar decisiones sin diálogo y sin control parlamentario".

"Salgo a por todas, a ganar y gobernar en solitario"

Mañueco se ha mostrado optimista con los resultados favorables a su candidatura el próximo 15 de marzo que afronta con entusiasmo, "salgo a por todas, a ganar, confío en obtener buen resultado para gobernar en solitario porque es lo más eficaz y lo que dará más estabilidad a Zamora y Castilla y León", ha apuntado, respecto de posibles pactos de gobierno con Vox. Ha reflexionado sobre esta alternativa, "ante la posibilidad cierta de que no haya mayoría absoluta", para advertir que "aquí se habla de Castilla y León, el partido se juega en Zamora y no se trata de repartir sillones, sino de construir un proyecto de futuro". En todo caso, ha exigido a todos los partidos y formaciones políticas "responsabilidad para que el pacto dure los cuatro años de legislatura, no se puede dejar tirada a la gente a la mitad de mandato".