La manta zamorana, una prenda tradicional que vuelve a colarse en la conversación cultural

A veces, los objetos más ligados a la tradición reaparecen en los lugares más inesperados. La manta zamorana, prenda histórica asociada durante siglos al invierno y a la vida rural de la provincia, ha vuelto a colarse en la conversación cultural a raíz de una mención en un texto firmado por Marta D. Riezu y publicado recientemente en la revista ELLE.

En su columna, la autora reflexiona sobre moda, costumbres y pequeños gestos cotidianos, y deja caer una frase tan sencilla como reveladora: “Yo no salgo con una manta zamorana puesta por encima por pudor, pero querría”. Una referencia breve, sin pretensiones, que ha servido para poner el foco en una pieza profundamente vinculada a la identidad zamorana.

La manta zamorana nació como una solución práctica frente al frío, confeccionada tradicionalmente en lana gruesa y pensada para proteger el cuerpo durante largas jornadas al aire libre. Durante décadas fue una prenda habitual en pueblos y comarcas de la provincia, utilizada tanto para el trabajo como para los desplazamientos cotidianos, especialmente en los meses más duros del invierno.

Con el paso del tiempo y los cambios en las formas de vida, su uso fue quedando relegado al ámbito doméstico o a contextos muy concretos, aunque nunca llegó a desaparecer del todo. Hoy sigue presente en actos tradicionales, recreaciones históricas y como elemento decorativo, además de conservar un fuerte valor simbólico para muchos zamoranos. En este texto se habla de la funcionalidad que tiene la moda, en muchos casos, se desvirtúa la causa para la que se utilizan según que prendas tan solo por "mejorar la estética", la manta en este caso es usada como ejemplo de una prenda sencilla y funcional.

La mención en una publicación de alcance nacional como esta, no convierte a la manta zamorana en una moda pasajera, pero sí subraya su capacidad para trascender lo local y despertar interés desde una mirada contemporánea. Sin nostalgia forzada ni reivindicaciones grandilocuentes, la prenda reaparece como lo que siempre ha sido: un objeto sencillo, funcional y profundamente ligado a la historia y al clima de Zamora.