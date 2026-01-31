La historia de Juventudes Socialistas de Zamora a la luz en un nuevo libro

La editorial Semuret publica en los próximos días un nuevo libro del que es autor el exsecretario provincial de Juventudes Socialistas e integrante del PSOE, Ismael Aguado Ferreira.

Enfermero de profesión, Aguado Ferreira ha profundizado durante años de trabajo en los inicios del socialismo en la provincia y fruto de esa labor investigadora desarrollada en su tiempo libre es ese nuevo libro titulado "Acercamiento de la juventud zamorana al socialismo". A través de esa publicación, que lleva en su portada una foto histórica, Ismael Aguado se adentra en la historia de las Juventudes Socialistas de Zamora a través de diferentes historias que dibujan los inicios del socialismo en la provincia.

Aguado Ferreira conoce bien la que es la organización juvenil del PSOE zamorano, ya que él mismo estuvo al frente de ella, como secretario general provincial de Juventudes Socialistas de Zamora en una primera etapa hasta el año 2009, que tuvo continuidad con su reelección por un segundo mandato para el cargo.

Ejemplares del libro. / Cedida

Posteriormente, Ismael Aguado formó parte de la Ejecutiva provincial del PSOE como secretario de Organización y ocupó también cargos públicos como el de concejal del Ayuntamiento de Zamora.

Actualmente, está vinculado a la agrupación socialista de Benavente, ciudad en la que trabaja como enfermero. En el proceso interno de cara a las elecciones del próximo 15M, las agrupaciones locales del PSOE en la provincia brindaron su apoyo a la propuesta de candidatura de la Ejecutiva provincial, en la que Aguado Ferreira figura en el quinto puesto de la lista.