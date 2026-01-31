Hidrógeno verde: Gobierno y Enagás confirman el hidroducto Portugal-Zamora en 2032

La apuesta por el hidrógeno verde y el papel central que Zamora va a tener en este tipo de energía con la puesta en marcha a partir de 2032 del hidroducto CelZa, entre Portugal y España (Celorico da Beira-Zamora) ha sido uno de los mensajes principales lanzados por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la inauguración del 4º Día del Hidrógeno de Enagás, evento anual en el que el gestor gasista expone sus avances sobre este vector energético.

Un encuentro en el que participó también la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, para decir que "la Comisión Europea ha hecho una apuesta firme por el hidrógeno en Europa" y subrayar que "H2med (del que forma parte el hidroducto Portugal-Zamora) es uno de los proyectos más avanzados" de las autopistas energéticas europeas, y que "desde la Comisión mantenemos nuestro compromiso total de convertir esos objetivos en hechos".

Sara Aagesen (centro), flanqueada por la responsables de Enagás Arturo Gonzalo y Antonio Llardén. | ENAGÁS / Enagás

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, corroboró que la infraestructura de hidrógeno que conectará la Península Ibérica con el resto de Europa, el H2Med, estará en funcionamiento "en las fechas previstas". Esto es, en 2032. Y ha destacado el apoyo dado a este corredor europeo por "50 gigantes de la cadena de valor del hidrógeno", lo cual, a su juicio, pone de manifiesto que estas empresas "necesitan la infraestructura para asegurar su descarbonización y competitividad futura".

Políticos y empresarios coincidieron en la necesidad de un marco regulatorio claro, que junto a las ayudas, potencie la infraestructura del hidrógeno como un paso fundamental para la descarbonización de la economía.

En tramitación dos hidroductos

En estos momentos el Ministerio de Transición Ecológica tiene en tramitación tanto el H2Med en lo que se refiere a la provincia de Zamora como el tramo Salamanca-Zamora-León de la infraestructura interior de hidroductos de España, concretamente el que se corresponde con el trazado de la Ruta de la Plata.

El hidrógeno es importante porque permite aprovechar toda la energía producida por las plantas eólicas y solares sin necesidad de consumirla en el acto, sino almacenarla para cuando se desee utilizar. Además, el hidrógeno puede ser un combustible ideal para sustituir a la gasolina en la automoción, aunque todavía falta desarrollo comercial y superar algunos inconvenientes.

Mapa del hidroducto Celorio-Zamora. / Enagás

El hecho de que Zamora tenga un enorme potencial de producción de energía solar y fotovoltaica, ya que cuenta también con grandes líneas de alta tensión, unido a que será un centro neurálgico de las redes de hidroductos tanto nacionales como europeas, hace que estén ya desarrollándose proyectos vinculados al hidrógeno verde, además de sistemas de almacenamiento de electricidad por baterías que tienen también la finalidad de poder utilizar la energía eléctrica no en el mismo momento en que se produce, sino cuando convenga a la demanda.

El desarrollo de este tipo de energía tiene un condicionante y es que necesitan mucha agua para poder funcionar.

El proyecto Sexmil en Corrales

Uno de los proyectos de hidrógeno verde que tramita el Ministerio de Transición Ecológica es el de Sexmil, promovido por la multinacional alemana ABO Energy en Corrales, que prevé una inversión importante, cercana a los 500 millones de euros.

El proyecto Sexmil incluye la construcción de un electrolizador de 140 megavatios en Corrales, capaz de producir hidrógeno a partir de energía eléctrica renovable. El hidrógeno discurre por un hidroducto de 2,5 kilómetros hasta el gasoducto de Enagás en el tramo Salamanca-Zamora. La planta de hidrógeno necesita 1.218 metros cúbicos de agua al día (el equivalente a una piscina olímpica cada dos días), unos 312.000 al año.

Planta de hidrógeno verde Sexmil, en Corrales, que se abastecerá de dos plantas fotovoltaicas y una eólica. | J.N.

La energía eléctrica para alimentar la planta de hidrógeno procederá de la construcción de dos parques fotovoltaicos en los municipios de Pereruela y Cabañas de Sayago, con capacidades de 104 megavatios y 98 megavatios respectivamente. El de Cabañas aporta el nombre de Sexmil a todo el proyecto. Estos parques aprovecharán al máximo la abundante radiación solar de la zona para producir energía sostenible. El de Cabañas ocupa 216 hectáreas y tiene 173.448 placas mientras el de Pereruela se extiende por 214 hectáreas para 179.658 paneles.

A ellos se une un parque eólico en el Cubo de Tierra del Vino, compuesto por ocho aerogeneradores de Siemens Gamesa de 115 metros de altura y con una capacidad individual de 6,6 megavatios. En total, el parque aportará 52,8 megavatios de energía eólica.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto Sexmil es la integración de un sistema de almacenamiento de baterías con una capacidad total de 300 megavatios hora. Este sistema permitirá equilibrar la producción de energía renovable con la demanda de la planta de hidrógeno, asegurando un suministro continuo, incluso durante periodos de baja generación solar o eólica. Ubicado en el área norte del complejo, el almacenamiento de baterías será esencial para maximizar la eficiencia del proyecto y minimizar las fluctuaciones en la producción de hidrógeno.