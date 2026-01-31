¿Hay una estrategia en Zamora para "centralizar" la sanidad pública para después privatizar?

A la pregunta de si existe una estrategia premeditada para "centralizar" la sanidad pública, cerrar consultorios médicos en los pueblos y quitar servicios en hospitales como el de Benavente, el PSOE de Castilla y León tienen una respuesta clara.

El líder autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha denunciado esa estrategia este sábado, en una conferencia sectorial socialista sobre sanidad celebrada en Zamora. Tras escuchar las intervenciones de la sectorial, el secretario general del PSOECyL y candidato socialista a la Junta de Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas ha advertido que la sanidad pública se está concentrando en los grandes núcleos de población para "hacerla atractiva a la iniciativa privada". A su juicio, existe una hoja de ruta para "cerrar consultorios médicos y poder centralizar cuanto más mejor esa oferta" con el fin de que los grupos sanitarios privados puedan obtener más réditos.

Ha hecho alusión a la exposición de la situación realizada por las plataformas sanitarias en la conferencia, que han advertido del "desmantelamiento" de hospitales comarcales como el de Benavente para que la centralización de los servicios sanitarios sea "lo suficientemente importante como para que la sanidad privada empiece a entrar también en nuestra comunidad". Martínez ha señalado que Fernández Mañueco, cuando se acerca la campaña electoral, vuelve a prometer servicios e infraestructuras sanitarias ya prometidas y no ejecutadas y ha puesto como ejemplos la Unidad de ictus, el centro de salud Virgen de la Concha o el de Villalpando.

Participantes en la sectorial de sanidad del PSOE. / Victor Garrido

Al presidente autonómico, le ha recordado que las competencias tanto en sanidad pública, como en educación protección social, generación de oportunidades, economía, empleo o vivienda son autonómicas, por lo que le ha pedido que deje de poner "como excusa al señor Pedro Sánchez para todo". Para el secretario general del PSOECyL, la raíz de la despoblación es la falta de oportunidades a lo largo de los casi 39 años de gobiernos del PP en Castilla y León.

Despoblación

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE de Zamora en las elecciones autonómicas del 15 de marzo, Iñaki Gómez, ha puesto en relación la sanidad con los datos demográficos que demuestran que en 38 años de gobiernos del PP en Castilla y León, España ha crecido en doce millones de habitantes, mientras que Castilla y León ha perdido el 7% de su población, 175.000 habitantes, y de ellos 55.000 se perdieron en la provincia de Zamora, que en ese periodo ha perdido un 25% de habitantes, aunque en la capital zamorana la población "prácticamente se ha mantenido".

Por ello, utilizando un símil deportivo, ha reclamado un cambio de entrenador en Castilla y León. "Esto no funciona, necesitamos un revulsivo y un nuevo entrenador, y creo que lo tenemos, es Carlos Martínez", ha declarado el candidato socialista zamorano y presidente del Club Balonmano Zamora.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, ha recordado que hay más de 14.000 zamoranos a la espera de que les citen con el especialista y si a ello se suma la espera posterior a la fecha en la que le programan esa cita hace que se tarden cerca de dos años en solucionar un problema de salud.

Financiación autonómica

El candidato socialista a la presidencia de la Junta ha afeado al PP de Castilla y León que sus diputados nacionales hayan rechazado el decreto ómnibus que suponía 1.500 millones de euros más de financiación añadida a las arcas autonómicas, con la que se podría "mejorar muy mucho" la sanidad de Castilla y León.

Ha achacado ese voto en contra, que también ha afectado a la subida retributiva de los 637.000 pensiones de la comunidad, a una decisión del PP "partidista, por encima de los intereses generales de Castilla y León".

Cortafuegos a la extrema derecha

Carlos Martínez ha vuelto a plantear el ofrecimiento que hace al PP para que entre los dos partidos gobierne el más votado con el apoyo del otro, con el fin de "generar un cortafuegos" los grupos políticos de la "extrema derecha" que entran en las instituciones "como caballo de Troya para menoscabar y deteriorar los pilares de la democracia, el estado del bienestar y el propio estado de las autonomías". Ese acuerdo, según ha expuesto, tiene que realizarse "con las reglas del juego pactadas y acordadas con carácter previo", por lo que no vale plantearlas "en el último minuto o después del partido", ha indicado con un símil futbolístico.

La propuesta "sigue firma y está encima de la mesa", ha subrayado el líder socialista en la comunidad, que ha agregado que algunos "No confían en su victoria electoral y están "permanentemente reculando", para no aceptar ese pacto entre PP y PSOE, que es "algo que nos está clamando también la gran mayoría de la ciudadanía".