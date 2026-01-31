La Concha celebra las Candelas en la parroquia zamorana de San Torcuato

El próximo lunes se celebra la festividad de las Candelas y con ese motivo la Cofradía de la Virgen de la Concha ha organizado un acto de bendición en la iglesia de San Torcuato.

Inicialmente la idea era, tras la bendición de las 17.30 horas, celebrar una procesión con el Santo Niño de la Virgen de la Concha hasta la iglesia de San Vicente y celebrar ahí la eucaristía con la participación del Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca.

Sin embargo, la previsión meteorológica desfavorable ha aconsejado a la cofradía centrar los actos, misa incluida, en la iglesia de San Torcuato. La presidenta de la hermandad, Belén Panero, explica que la presencia de numerosos niños, ya que la celebración se hace para todo el ámbito de la unidad del Buen Pastor, aconseja la prudencia. En caso de que al final se quede buena tarde se podría hacer una pequeña procesión por el patio del colegio Medalla Milagrosa.

Las Candelas también se celebra en otros puntos de la ciudad. Por ejemplo, la ermita del Carmen del Camino conmemora también la presentación de Jesús en el templo con un rosario a las 18.30 horas, seguidamente bendición de las Candelas y misa. Para finalizar se rezará una salve popular. Las familias podrán presentar a los niños si así lo desean.

La Fiesta de La Candelaria se celebra en recuerdo al pasaje bíblico de la Presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen María después del parto, para cumplir la prescripción de la Ley del Antiguo Testamento. La fiesta es conocida y celebrada con diversos nombres: la Presentación del Señor, la Purificación de María, la fiesta de la Luz y la fiesta de las Candelas.