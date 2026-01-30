Zamora, ciudad de cines: las salas que marcaron generaciones y qué fue de ellas

De los teatros pioneros del cinematógrafo a los multicines actuales, Zamora ha vivido más de un siglo de pasión por la gran pantalla. Muchos de aquellos cines hoy ya no existen o han cambiado de uso, pero permanecen en la memoria colectiva como lugares donde se estrenaban películas, se vivían tardes familiares y se construía parte de la vida social de la ciudad.

Del primer cinematógrafo a la era de las grandes salas

La relación de Zamora con el cine se remonta a finales del siglo XIX. Según las crónicas, el Teatro Principal fue el primer espacio de la capital donde se presentó el cinematógrafo un 11 de septiembre de 1897, una fecha que lo sitúa como punto de partida de la exhibición cinematográfica local.

Durante décadas, el Teatro Principal combinó su identidad teatral con sesiones de cine, hasta que esa etapa llegó a su fin con el cierre como sala cinematográfica el 31 de marzo de 1983. Hoy continúa en funcionamiento como teatro y espacio cultural.

Otro de los grandes nombres históricos es el Teatro Ramos Carrión, nacido como teatro a principios del siglo XX (con obras iniciadas en 1912 e inauguración en 1916) y que acabó funcionando también como cine. Su etapa cinematográfica concluyó con su cierre el 31 de diciembre de 1993. Tras años de abandono, el edificio fue objeto de rehabilitación y ampliación, y actualmente ha recuperado su papel como equipamiento cultural de referencia.

Los cines “de siempre”

Si hay un nombre ligado al cine popular zamorano, ese es el Cine Barrueco, situado en la Avenida de Portugal, 16. La sala se inauguró el 7 de febrero de 1943 y durante décadas fue uno de los centros de ocio más importantes de la ciudad. Su última proyección se celebró el 22 de febrero de 2008, marcando el final de una época.

La historia del Barrueco también refleja un fenómeno común en muchas ciudades españolas: el cierre de cines históricos y su transformación urbanística. El terreno quedó afectado por un proyecto de viviendas con la obligación de conservar la fachada.

La ciudad también contó con otras salas recordadas con nostalgia, como el Cinema Valderrey, que más tarde fue rebautizado como Cinema Pompeya tras pasar a manos de la familia Barrueco. Este cine cerró definitivamente en 2005, y las referencias señalan que fue derribado para levantar un bloque de viviendas.

A esta lista se suma el Cine Arias Gonzalo, inaugurado en 1960 y que proyectó su última película el 19 de junio de 1994. Situado en el entorno de Santa Clara / Plaza de Castilla y León, el local terminó reconvertido en un establecimiento comercial, reflejo del cambio de hábitos de ocio y del declive de las salas de una única pantalla.

Del cine de barrio a los multicines

Con la llegada del siglo XXI, el modelo de exhibición cambió. El auge de los centros comerciales y la multiplicación de pantallas llevó a una transición hacia el formato multisalas.

En Zamora, uno de los nombres vinculados a esta etapa fue el de los Cines Valderaduey (Multisalas Valderaduey), que llegaron a ofrecer cartelera regular. Sin embargo, cerraron en una etapa reciente debido a la no renovación del contrato.

En la actualidad, el cine se mantiene vivo en la capital con espacios como Multicines Zamora, que continúa ofreciendo programación y eventos, sosteniendo la tradición cinematográfica local adaptada a los nuevos tiempos.