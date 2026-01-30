Zamora apoya la accesibilidad y a las personas con acondroplasia desde la FEMP
El primer teniente de alcalde de la ciudad presidió la comisión de Políticas Integrales a la Discapacidad de la Federación Española de Municipios y Provincias
El primer teniente de alcalde de Zamora, David Gago, se desplazó a Madrid para presidir este jueves la comisión de Políticas Integrales a la Discapacidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Gago, que está al frente de esa comisión, impulsó desde ella, junto al resto de integrantes, iniciativas relacionadas con la accesibilidad y con las personas con acondroplasia, entre otros temas.
La comisión ha seguido "avanzando en políticas municipales que hagan más fácil la vida a las personas que tienen una discapacidad", ha señalado Gago. El encuentro ha contado con las intervenciones de los responsables de la Liga de la Accesibilidad y de la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas de España (ADEE).
Desde la primera organización, se ha explicado una propuesta para los gobiernos locales, destinada a detectar los problemas de accesibilidad de una manera educativa, "de aprender jugando" con los jóvenes, niños y niñas de las ciudades, según ha indicado Gago.
Espectáculos prohibidos
ADEE, por su parte, ha planteado el problema de los espectáculos que se hacen con personas que padecen este tipo de displasias, espectáculos que han quedado expresamente prohibidos tras modificarse la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
En la reunión, celebrada en la sede de la FEMP, también se han repasado los avances en materia de discapacidad e integración y de lucha por la igualdad. Desde la comisión se respalda un plan integral de formación dirigido al alumnado, para tomar conciencia y desarrollar actividades relativas a la integración con los colegios.
En la comisión, se han analizado además otras cuestiones, como la accesibilidad a la atención primaria en los entornos rurales, el certificado de discapacidad y la campaña frente el acoso escolar y el autismo.
La comisión sigue "marcándose retos, cumpliendo objetivos y poniendo de manifiesto problemas relativos a la accesibilidad y a las personas con discapacidad para marcar soluciones", ha asegurado el presidente de la comisión, que ha anunciado que la próxima reunión se celebrará en el mes de junio.
