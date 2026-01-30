"Las vacas se ordeñan solas" en Zamora

"Ahora mismo las vacas están ordeñando ellas solas durante 24 horas, ellas solas se van turnando", explica el ganadero Félix Roncero Garrote, secretario del consejo de Administración de Gaza, que vaticina una desaparición de las explotaciones tradicionales de vacuno de leche en el plazo de una década por "falta de rentabilidad social": nadie quiere coger el relevo de un trabajo muy esclavo, que se está sustituyendo por fórmulas de gestión más empresariales, que permiten el trabajo a turnos y una vida con horarios y días libres.

Roncero, junto al que fuera gerente de Ganaderos de Zamora, Gaza, Jose Luis Calvo, han sido dos de los ponentes de la última jornada de los IV Encuentros Ibéricos de Calidad de la Leche y han ofrecido las claves que explican cómo la central lechera de Zamora ha logrado sobrevivir cuando prácticamente todas las demás (en cada provincia había una), acabaron sucumbiendo, salvo el caso de Zamora o Soria.

"Estamos aquí, porque desde el primer momento hemos apostado por la calidad. Lo hemos llevado en los genes de nuestra empresa desde el principio. Somos pioneros en Gaza de certificación en granja", cuando no lo hacía nadie en España, relata Roncero.

Todos los ganaderos de la cooperativa (aunque actualmente la fórmula empresarial es de una sociedad) se someten voluntariamente unos controles que nos hacen unos técnicos independientes: van por las granjas, evalúan punto por punto, son doscientos ochenta y tantos puntos y con relación a esos puntos, el ganadero cobra la leche".

Son aspectos que repercuten en la calidad de la leche, y "están basados principalmente en el bienestar animal. Las vacas, está demostrado que si están cómodas, si están bien tratadas, con la alimentación muy controlada, natural de los productos de aquí, de los forrajes de aquí, dan una calidad buenísima de leche".

Al ser "un producto vivo", la leche va "degenerando" cada hora que pasa después del ordeño. Y en este aspecto también tiene ventaja Gaza: "Nosotros tenemos las granjas muy cerca, diariamente se recoge temprano y por la tarde está envasada, con lo cual, el deterioro es mínimo".

Implantar este modelo "nos ha costado mucho, lo tuvimos que hacer desde el principio, nos ha costado mucho esfuerzo de los propios socios, porque es una empresa de socios, es una sociedad limitada en este momento, pero trabajamos como cooperativa".

"Seguimos vendiendo bien y seguimos vendiendo leche de calidad y, por lo tanto, estamos agradecidos al consumidor que lo está reconociendo", señala Garrote, quien además añade que "llevamos un par de años que la leche tiene un precio razonable, tiene un margen. Este ha sido un sector prácticamente toda la vida en crisis y ahora llevamos un par de años que se puede decir que se puede vivir de la producción de leche.

Futuro con muchos cambios

Con respecto al futuro, "en pocos años van a desaparecer un montón de granjas porque no tienen relevo generacional. Las granjas que permanezcan cada vez serán más grandes, más empresariales. Se ha oído toda la vida que los ganaderos éramos muy esclavos. Ahora el modelo es hacer, para que se entienda, como una empresa: los trabajadores tienen sus turnos, unos van de mañana, otros van por la tarde y se hace jornada completa ya en muchas granjas. Es buscar adaptarte a la sociedad, esos son los que van a permanecer, el que se adapte y se desarrolle para poder rotar tanto los dueños como los empleados".

La robotización entra también en este modelo, como la que ha incorporado el propio Roncero en su granja de Peleas de Abajo. "Hemos montado hace un par de años los robots de ordeño y nos ha cambiado la vida totalmente. Eso de estar a todos los horarios de ordeño, por la mañana muy temprano y, después, otro a media tarde, hasta los días de fiesta, aunque teníamos que rotar para poder tener un poco de vida social, pero, efectivamente, ahora mismo las vacas están ordeñando ellas solas durante 24 horas, ellas solas se van turnando. Nosotros vamos por las mañanas a darles de comer para el día, se le deja la comida ya hecha para el día y se arreglan las camas, se limpia un poco aquello. Y por la tarde, va una sola persona por si hay un parto y tiene que atender una ternera que nace, hay que darle los calostros, pero una sola persona, el resto están descansando y están en casa tranquilamente y teniendo su vida normal. En diez años las pequeñas granjas tienden a desaparecer, no solo por rentabilidad económica, es rentabilidad social, no es otra.".