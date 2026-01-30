Los trenes Zamora Madrid, con una hora de retraso: continúa la limitación de velocidad por vibraciones en la vía
Renfe ha lanzado un comunicado en redes sociales en el que asegura que los servicios se prestan con normalidad, cuando los retrasos son constatables
El primer tren de la mañana, el que sale de Zamora a las 7.40, llegó a Madrid a las diez (9.57 para ser exactos), con más de una hora de retraso, ya que la llegada oficial la tenía a las 8.49. Es la constatación de que continúan los problemas de limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora entre Zamora y Medina del Campo, por unas incidencias en las vías no explicadas ni por Renfe ni por Adif.
Es más Renfe ha lanzado un comunicado en redes sociales en el que asegura que los servicios se prestan con normalidad, cuando los retrasos son constatables.
"Los servicios de Alta Velocidad en la línea Madrid - Galicia para el día 27/01/2026 se prestan con normalidad, no hay trenes suprimidos. El tiempo de viaje puede ser más elevado de lo habitual como resultado de las condiciones atmosféricas adversas acontecidas estos días. Por este motivo, Renfe da la posibilidad de efectuar cambios y devoluciones gratuitas para aquellas personas que decidan no viajar. Gracias por tu comprensión".
Además, hay problemas en la bifurcación de Pedralba de la Pradería por razones meteorológicas. El resultado es que viajar en tren desde Zamora supone armarse de paciencia porque los trayectos se alargan notablemente. Por ejemplo, de Zamora a Madrid, que es poco más de una hora se llega con una hora de retraso.
