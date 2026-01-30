Reticencias de los hombres al apoyo de la AECC y dificultad para llegar a los jóvenes: retos para el mes del cáncer en Zamora

Las reticencias de los hombres a acudir a asociaciones de pacientes como la AECC cuando tienen cáncer y las dificultades para llegar a la población joven y concienciarla sobre la prevención son dos de los retos que tiene por delante la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora.

Para cambiar la situación, dentro de las actividades programadas a lo largo del mes de febrero con motivo de la celebración el próximo miércoles del Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer, la AECC en Zamora ha programado actividades específicas para llegar a esos colectivos.

El psicólogo de la asociación, Rubén Sánchez, ha reconocido que "a los pacientes oncológicos hombres nos cuesta un poco llegar, son más reticentes en los cuidados en general" y por eso la mayoría de quienes acuden a la AECC por la enfermedad son mujeres, "no porque no haya hombres pacientes oncológicos, sino porque muchas veces tienen esa reticencia" a acudir, ha explicado.

Por ello, entre las actividades programadas en febrero figura una dirigida especialmente a ellos y titulada "la salud prostática también importa" que sentará en una mesa redonda en el Seminario San Atilano el día 11 a la uróloga Bárbara Padilla, el fisioterapeuta Alejandro Guzmán y la psicooncóloga María Montejo.

Pódcast

El otro colectivo al que la AECC de Zamora quiere llegar con más facilidad es el de los jóvenes y pensando en ellos se ha promovido otra de las actividades, la grabación del pódcast "Mucho Cuzeo" el próximo día 9.

La representante de la Fundación Caja Rural que ha participado en la presentación de los actos de la AECC del Día Mundial Contra el Cáncer, Laura Huertos, ha admitido que el de los jóvenes es "un colectivo al que nos cuesta mucho conectar con ellos para que se den cuenta lo importante que es mantener hábitos saludables, con el objetivo de prevenir enfermedades". Por su parte, la conductora del pódcast, Ana Alfonso, ha reconocido estar encantada de poder aportar "un pequeño granito de arena" para acercar a los más jóvenes "por lo que pasan los pacientes oncológicos y el trabajo superimportante" de la AECC. Para ello, la grabación de audio incluirá tanto entrevistas como juegos para concienciar a los jóvenes.

Las actividades del mes incluyen además nueve campañas y talleres específicos dirigidos a pacientes, así como otras actividades destinadas a la población general.

Este fin de semana arrancan con los "brazaletes por la esperanza" que lucirán distintos equipos deportivos en sus competiciones, como el Zamora CF o el Zamarat, entre otros.