El plan de pensiones de Caja Rural de Zamora lidera la rentabilidad en 2025 con un 53,39%

El plan de pensiones RGA Renta Variable, comercializado por Caja Rural de Zamora, se ha situado como el más rentable del mercado en 2025, tras registrar una rentabilidad del 53,39%, muy por encima de la media del sector.

Según los datos disponibles, la revalorización media de los productos de inversión en Bolsa durante el último año se situó en el 11,99%, lo que refuerza el destacado comportamiento del plan RGA Renta Variable Española, gestionado por RGA Seguros, del Grupo Caja Rural.

Desde la entidad destacan que la planificación de la jubilación se ha convertido en un objetivo clave para garantizar la estabilidad económica a largo plazo, especialmente en un contexto en el que la pensión pública, aunque constituye una base sólida, puede resultar insuficiente para mantener el nivel de vida deseado tras el retiro laboral.

En este sentido, los especialistas de Caja Rural de Zamora recuerdan la importancia de contar con instrumentos de ahorro complementarios, como los planes de pensiones, que permitan reforzar los ingresos durante la jubilación. El plan RGA Renta Variable se presenta así como una herramienta sólida para aquellos clientes que buscan una mayor rentabilidad a largo plazo, dentro de una estrategia de inversión planificada y adaptada a cada perfil.

La elevada rentabilidad obtenida en 2025 refuerza la seguridad económica de sus partícipes, al ofrecer una alternativa de ahorro con potencial de crecimiento, sin renunciar a los valores de cercanía, confianza y atención personalizada propios de la banca cooperativa.

Caja Rural de Zamora ofrece una amplia gama de planes de pensiones y cuentas de ahorro adaptadas a cada etapa de la vida, con condiciones y ventajas específicas para los pensionistas, reafirmando su compromiso de acompañar a los clientes en todas las fases de su vida financiera.

Compromiso con el desarrollo local

Caja Rural de Zamora es una entidad financiera cooperativa que presta servicios de ahorro, inversión, crédito y planificación financiera a particulares, autónomos y empresas. La entidad mantiene un firme compromiso con la cercanía y la atención personalizada, al tiempo que continúa ampliando su presencia en el territorio mediante la apertura de nuevas oficinas.

Esta expansión permite reforzar su vocación de apoyo al desarrollo económico local, ofreciendo un servicio directo, ágil y de confianza, y consolidando su papel como entidad de referencia para los zamoranos.