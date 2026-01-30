Pilar Río, pedagoga: "No podemos cambiar lo que nos sucede, pero sí la forma de verlo"

Vivimos rodeados de comodidades, pero también atrapados en la prisa, la exigencia y la alerta constante. María Pilar Río Fernández visitó el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para ofrecer recursos prácticos a la hora de prevenir y combatir, de manera natural, el estrés, una epidemia silenciosa que afecta a adultos, jóvenes y niños.

¿Cree usted que hoy vivimos más estresados que generaciones anteriores a pesar de tener más comodidades?

Sí, mucho más. Vivimos en una sociedad excesivamente activa. Nos estresa el tráfico, los problemas ambientales y, sobre todo, la prisa. Todo tiene que ser rápido, inmediato, y no hay tiempo para nada. Esa sensación constante ir a contrarreloj, tener prisa y no tener tiempo se convierte en un estresor interno porque cada persona tiene su propia percepción del tiempo.

¿Se ha normalizado socialmente el estrés?

En parte, sí. Parece normal que todo el mundo esté estresado porque nos estresa prácticamente todo. En el trabajo, por ejemplo, cuando nos exigen más de lo que podemos dar o en menos tiempo del que consideramos razonable, eso es un estresor externo. A esto se suman los estresores internos, que tienen que ver con nuestros pensamientos y emociones.

¿Hay personas más propensas al estrés que otras?

Sí. Existe una predisposición genética. Hay personas más sensibles y con mayor facilidad para desarrollar estrés.

¿Cómo podemos identificar cuándo el estrés deja de ser positivo y se convierte en distrés, es decir, en un estrés negativo?

Cuando se prolonga en el tiempo y se vuelve crónico. El estrés puntual es beneficioso, por ejemplo, el de un deportista antes de una competición o el de un estudiante ante un examen, que aumenta la energía y la concentración y desaparece cuando termina la situación. Pero, el estrés crónico no termina porque es cuando sentimos que tenemos algún problema sin solución como una enfermedad grave o dificultades económicas o laborales. Cuando no le vemos solución a algo, hay un estrés crónico que es negativo y dañino para el organismo.

Pilar Río con la directora del foro, Carmen Ferreras. / Alba Prieto / LZA

¿Qué señales nos da el cuerpo cuando sufrimos estrés crónico?

El organismo permanece en estado de alerta constante, como si hubiera un peligro continuo. Esto provoca alteraciones en el cerebro. Se activa la amígdala cerebral, relacionada con el miedo y la agresividad, y aparece una sensación permanente de amenaza. El estrés crónico afecta a todo el cuerpo y a todo el organismo.

¿Qué consecuencias puede tener si no se trata a tiempo?

El estrés crónico siempre acaba produciendo ansiedad. Ambas suelen convivir porque generan la misma bioquímica: cortisol y adrenalina. Estas sustancias, mantenidas en el tiempo, afectan al cerebro y al resto del cuerpo, convirtiéndose en un problema serio de salud.

Habla usted del botón antiestrés. ¿Qué significa exactamente?

El botón antiestrés es una forma de referirnos al nervio vago, que forma parte del sistema nervioso parasimpático y es el que controla el equilibrio de todo el sistema nervioso. Cuando se activa, aparece la calma, el equilibrio y la sensación de paz. Es el paso del estrés al relax, del ruido al silencio.

¿Cómo se puede activar ese nervio?

Existen formas clínicas, como un implante similar a un marcapasos que se conecta al nervio vago, o dispositivos de estimulación eléctrica que actúan en el cuello o la oreja. Estas técnicas se están utilizando con buenos resultados en epilepsia, depresión grave, migrañas, ansiedad y estrés.

¿Y hay una forma natural de hacerlo?

Sí y la podemos hacer nosotros siempre que queramos, es la respiración. Una respiración consciente, profunda y lenta para activar el nervio vago. Cada respiración tiene sus propios beneficios. La respiración consciente calma y reorganiza el cerebro; la profunda aporta más oxígeno al cerebro y a los músculos; y la lenta sincroniza las ondas cerebrales con las del descanso profundo, lo que produce una gran sensación de calma.

¿Qué hábitos cotidianos pueden ayudar a prevenir el estrés?

Lo más importante es tener una mente positiva. Para prevenir el estrés, la ansiedad y la depresión desde la psicología positiva se recomienda cultivar una mente sana, nutrida de pensamientos positivos en la que no caben pensamientos de odio o rencor, al contrario. Los pensamientos positivos generan sentimientos de amor y gratitud, y cambiar la forma de pensar, cambia la forma de sentir. Es una terapia muy eficaz, barata y que, además, no tiene efectos secundarios. La actitud positiva es lo primero para prevenir y quitarnos el estrés. No siempre podemos cambiar lo que nos sucede, pero sí cómo lo interpretamos y cómo reaccionamos ante ello.

¿Puede poner un ejemplo?

Un despido laboral es una situación adversa para cualquiera. Sin embargo, una persona puede vivirlo como una catástrofe sin salida, mientras otra lo interpreta como una oportunidad para mejorar. El hecho es el mismo, pero la reacción emocional es completamente distinta.

¿Cómo se puede trabajar en esta actitud positiva?

La actitud positiva es esencial. En el primer libro que escribí hace 13 años, "El arte de pensar bien para vivir mejor", lo desarrolló ampliamente enseñando a cómo tener una visión positiva y aprender a cambiar para bien las formas de pensar para buscar lo mejor y conseguir el éxito y la prosperidad. El acto de pensar es un arte. Todo lo que vayas a sentir es el origen de lo que estés pensando. Todos los sentimientos que tenemos siempre son el origen de lo que pensamos, a no ser que tengamos una patología y el organismo no sea capaz de hacer eso.

La ponente María Pilar Río Fernández. / Alba Prieto / LZA

¿Nota que afecta cada vez más el estrés a niños y a adolescentes?

Sí, cada vez más, y es importante tratarlo. Los niños viven inmersos en la misma prisa y actividad desenfocada que los adultos. Además, el consumo de contenidos agresivos y el abuso de pantallas activan la amígdala cerebral, relacionada con el miedo, la ansiedad y la depresión.

¿Cómo pueden ayudar los adultos a reducir ese estrés infantil?

Sobre todo, en casa, controlando lo que ven y escuchan los niños, especialmente en redes sociales, y evitando la adicción a la tecnología porque ahí se encuentra gran parte del origen del estrés, no podemos estar todo el día pendientes de ver qué llega o no al teléfono. Ese control es clave para prevenir el estrés, la ansiedad y otros problemas emocionales.

¿Con qué ideas principales le gustaría que se quedase el público zamorano tras su conferencia en el foro del periódico?

Especialmente con cuatro reflexiones principales. Lo primero de todo, reconocer que uno se estresa, ese es el primer paso. En segundo lugar, prevenirlo y evitarlo, ese es el verdadero reto. Tercero, el pensamiento positivo como una herramienta indispensable. Y, por último, el botón antiestrés como la salida de emergencia ante cualquier situación estresante.