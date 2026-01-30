Monfarracinos cita a los dueños expropiados por el polígono Zamora Norte

El 9 de febrero a las 13.30 horas en el Ayuntamiento de Monfarracinos están citados los propietarios de terrenos sometidos a expropiación forzosa para la construcción del polígono industrial Zamora Norte.

Se trata de los terrenos sobre los que se ha levantado las actas previas a la ocupación, propiedad de titulares con los que Somacyl, la empresa pública que desarrolla el polígono, no consiguió llegar a un acuerdo previo.

Se trata de dejar constancia de la consignación en la Caja General de Depósitos de la Junta de Castilla y León de las cantidades asignadas como depósito previo o perjuicios por la rápida ocupación, procediéndose seguidamente al levantamiento de las Actas de Ocupación definitivas y toma de posesión de las fincas.