Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guarido sobre la regularización de inmigrantesEl campo "toma" ZamoraTrigo, patatas, remolacha y vides tiradas al suelo en forma de protesta en Zamora¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo?
instagramlinkedin

Monfarracinos cita a los dueños expropiados por el polígono Zamora Norte

Se trata de los últimos trámites para que Somacyl tome posesión de las fincas

Imagen virtual del polígono Zamora Norte, en Monfarracinos, y la ampliación prevista.

Imagen virtual del polígono Zamora Norte, en Monfarracinos, y la ampliación prevista. / Cedida

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

El 9 de febrero a las 13.30 horas en el Ayuntamiento de Monfarracinos están citados los propietarios de terrenos sometidos a expropiación forzosa para la construcción del polígono industrial Zamora Norte.

Se trata de los terrenos sobre los que se ha levantado las actas previas a la ocupación, propiedad de titulares con los que Somacyl, la empresa pública que desarrolla el polígono, no consiguió llegar a un acuerdo previo.

Noticias relacionadas y más

Se trata de dejar constancia de la consignación en la Caja General de Depósitos de la Junta de Castilla y León de las cantidades asignadas como depósito previo o perjuicios por la rápida ocupación, procediéndose seguidamente al levantamiento de las Actas de Ocupación definitivas y toma de posesión de las fincas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents